El plantel confirmado de RD exhibe músculos para aspirar en grande

Manny Machado #13 de los Padres de San Diego conecta un doblete en la sexta entrada contra los Rockies de Colorado en el Coors Field el 7 de septiembre de 2025 en Denver, Colorado. ( DUSTIN BRADFORD/GETTY IMAGES/AFP )

Dominicana ya tiene confirmado un alto porcentaje de sus jugadores para el Clásico Mundial, y con lo que hay, se puede soñar con competir por lo más alto en un torneo al que Estados Unidos llevará una tropa repleta de estelares.

El receptor Austin Wells puede ser la integración con la que no se contaba. Los infielders Manny Machado, Junior Caminero y Geraldo Perdomo, así como los relevistas Edwin Uceta, Albert Abreu y Huáscar Brazobán, son las más recientes incorporaciones a una escuadra que está atestada de talento del más alto nivel.

El cuadro interior titular tendría a Yainer Díaz en la receptoría, Vladimir Guerrero Jr. en la inicial, Ketel Marte en la intermedia, Jeremy Peña en las paradas cortas y Machado en la antesala.

El infield titular dominicano totaliza 772 jonrones, 2,509 remolcadas y 977 millones de dólares en contratos.

Los jardines quisqueyanos estarán patrullados por Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Julio Rodríguez.

Entre los tres outfielders duartianos, suman 496 cuadrangulares, 1,390 remolques y 1,315 millones de dólares garantizados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/cristopher-sanchez-celebro-su-extension-de-contrato-a4ed3c69.jpg Cristopher Sánchez llegó segundo en las votaciones al Cy Young. (FUENTE EXTERNA.)

Rotación envidiable

El zurdo Cristopher Sánchez, y los derechos Sandy Alcántara, Brayan Bello y Luis Severino son los que hasta ahora están asegurados en una rotación que ya solo con ellos es de temer.

Para resguardar la parte final de los partidos, nombres como los de Carlos Estévez, Camilo Doval, Seranthony Domínguez y Wandy Peralta dan tranquilidad a Albert Pujols.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/roster-peloteros-confirmados-de-rdjpg-a0ba836e.jpeg Jugadores que estarán en el equipo nacional dominicano. (FUENTE EXTERNA.)

Actores de reparto

A ese grupo de protagonistas de primera línea se suman actores de reparto que aportan estabilidad.

Oneil Cruz se suma a los jardines, mientras que Caminero con su explosivo poder, cubrirá la tercera base en partidos o momentos de algunos juegos en los que Machado sea retirado para descansar.

Jeremy Peña es un sustituto más que idóneo para Perdomo, y en el bullpen, nombres como los de Gregory Soto y Dennis Santana son señales de tranquilidad en las entradas finales, especialmente en juegos cerrados.

Aunque es cierto que la información sobre el róster quisqueyano ha sido entregada como con un cuentagotas, las incorporaciones revelan el tipo de equipo que tanto el gerente general, Nelson Cruz, como Pujols querían para la escuadra tricolor.

El utility Amed Rosario otorga versatilidad y es el tipo de peloteros que entregan buenos rendimientos en torneos cortos.

El receptor Wells es un bate oportuno y exhibe buena defensa en una posición en la cual hay un consenso en torno a que es la posición más débil en la selección. Wells suplirá la ausencia del novato Agustín Ramírez.