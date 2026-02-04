El roster que armó Dominicana para el Clásico Mundial, entre los que más All-Star ha tenido

Manny Machado de República Dominicana conecta un doblete contra Nicaragua durante el partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol en el LoanDepot Park, el 13 de marzo de 2023 en Miami, Florida. Al Bello/Getty Images/AFP ( AL BELLO/GETTY IMAGES/AFP )

Desde la primera versión del Clásico Mundial de Béisbol (2006), la República Dominicana ha asistido resguardada por una constelación de estelares, entre los mejores de la liga.

Esta vez no será la excepción, si bien el número de estelares que no irán se cuenta por decena y Nelson Cruz ha diseñado un plantel con varios actores de repartos. El plantel final fue inscrito ayer y este jueves se conocerá.

De hecho, solo el grupo de 2017 acumulaba más asistencias al Juego de Estrellas (45) que las que coleccionan los que el próximo mes dirigirá Albert Pujols.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/afp202507152225276917v3highres2025mlballstargame-cc987f04.jpg Manny Machado de los Padres de San Diego camina por el campo antes del Juego de Estrellas de la MLB en el Truist Park el 15 de julio de 2025 en Atlanta, Georgia. (KEVIN C. COX/GETTY IMAGES/AFP)

Manny Machado encabeza el pelotón en la que será su tercera participación. El "Ministro de Defensa" acumula a los 33 años siete Juego de Estrellas.

Vladimir Guerrero Jr. , Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Ketel Marte le secundan, rostros jóvenes y habituales en las últimas ediciones del choque al que se denomina el Clásico de Mitad de Temporada.

Más Juegos de Estrellas al momento de ir al Clásico 2006 (20) : Moisés Alou (6), Alfonso Soriano (4), Albert Pujols (4), Miguel Tejada, (3) David Ortiz (2) y Ron Belliard (1).



2009 (23) : Pedro Martínez (8), Moisés Alou (6), Miguel Tejada (5), Robinson Canó (1), Edinson Vólquez (1), Hanley Ramírez (1) y Odalis Pérez (1).

2013 (20) : Miguel Tejada (6), Robinson Canó (4), José Reyes (4), Hanley Ramírez (3), Nelson Cruz (1), Edinson Vólquez (1) y Fenando Rodney (1).

2017 (45) : Robinson Canó (7), José Bautista (6), Bartolo Colón (4), Adrián Beltré (4), Nelson Cruz (4), José Reyes (4), Fernando Rodney (3), Many Machado (3), Hanley Ramírez (3), Johnny Cueto (2), Starling Marte (1), Jean Segura (1), Edinson Vólquez (1), Alex Colomé (1) y Jeurys Familia (1).

2023 (36) : Robinson Canó (8), Nelson Cruz (7), Manny Machado (6), Rafael Devers (2), Gary Sánchez (2), Jean Segura (2), Juan Soto (2), Sandy Alcántara (2), Johnny Cueto (2), Ketel Marte (1), Julio Rodríguez (1) y Teoscar Hernández (1).

2026 (39): Manny Machado (7), Vladimir Guerrero Jr. (5), Juan Soto (4), Ketel Marte (3), Fernando Tatis Jr (3), Sandy Alcántara (2), Luis Severino (2), Carlos Estévez (2), Gregory Soto (2), Camilo Doval (1), Cristopher Sánchez (1), Julio Rodríguez (3), Carlos Santana (1), Geraldo Perdomo (1), Junior Caminero (1) y Jeremy Peña (1).

El roster de 2017

En 2017, Tony Peña trató de defender su corona con un plantel que tuvo a 15 de sus integrantes que sumaban 45 apariciones.

Robinson Canó, que asistió a cuatro ediciones del Clásico lideró el equipo de 2017 con siete elecciones al All-Star.

Canó y Pedro Martínez, (con ocho) son los jugadores que se han uniformado con los colores patrios y a la vez han sido elegido a más Partidos de las Estrellas de la MLB al momento de jugar el torneo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/republica-dominicana-gano-el-clasico-mundial-de-beisbol-2013wbcbaseball-1707d4ee-faf33004.jpg Robinson Canó, al centro, levanta el trofeo de campeón de la República Dominicana luego de ganar el título del Clásico Mundial de Béisbol de 2013. (FUENTE EXTERNA.)

Irónicamente en 2013, el campeonato ganado por Dominicana, fue conquistado con 20 participaciones en un Juego de Estrellas, igual que en 2006.

Es decir, las dos veces que el equipo ha sacado mejor resultado es cuando menos miembros con Juego de Estrellas ha llevado.