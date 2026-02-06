Gigantes de San Francisco anuncian a Héctor Borg como coach de tercera
En 2004, Borg fue frimando como prospecto de San Francisco, y desde esa época se mantuvo vinculado a la franquicia californiana
Los San Francisco Giants anunciaron oficialmente su cuerpo técnico para la temporada 2026 , en el que se destaca el nombramiento del dominicano Héctor Borg como coach de tercera base del conjunto.
De 40 años de edad, Borg formará parte del staff principal bajo el nuevo manager Tony Vitello, quien fue contratado en octubre de 2025.
Borg llega a este cargo tras una dilatada trayectoria dentro de la organización de los Giants: inició su carrera como jugador dominicano firmado por San Francisco en 2004 y pasó cuatro temporadas en las ligas menores antes de dedicarse por completo a la instrucción técnica.
Desde 2008, Borg ha ocupado múltiples roles dentro del sistema de desarrollo del club, incluyendo mánager de ligas menores con equipos como AZL Giants y Salem-Keizer, coach de fundamentos, instructor de infielders y, más recientemente, coordinador de desarrollo latinoamericano entre los años de 2020 a 2023.
Además de su carrera en la MLB, Borg es ampliamente reconocido en el béisbol dominicano y mundial ya que fue dirigente del equipo nacional que conquistó la medalla de bronce en béisbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
- Para la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), Borg formó parte del cuerpo técnico de los Tigres del Licey como asistente del dirigente (coach auxiliar) del manager Gilbert Gómez.
El nombramiento de Borg se suma al de otros dominicanos como los casos de José Leger (Chicago White Sox, coach de primera base) y Gilbert Gómez (Mets de Nueva York, coach de primera base y jardines) que también estarán en planteles de la MLB.
Staff completo
Además de Borg, el equipo que acompañará a Vittello en los Gigantes es el siguiente: Jayce Tingler (coach de banca); Hunter Mense (bateo, asistido por Oscar Bernard); Justin Meccage (pitcheo, asistido por Christian Wonders); Jesse Chavez (bullpen); Shane Robinson (primera base); Alex Burg (Coordinador de campo / Coach de receptores); Ron Washington (Coach de infield); Taira Uematsu (Coach de control de calidad); Eliezer Zambrano (Receptor de bullpen).