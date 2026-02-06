Roster oficial de RD es balance entre veteranía y peloteros en el pico de sus carreras

Austin Wells (izquierda), Agustín Ramírez y Johan Rojas alcanzaron a entrar en el roster dominicano para el Clásico Mundial 2026. ( ARCHIVO AFP )

La organización del Clásico Mundial de Béisbol publicó ayer los 30 nombres que integrarán el roster oficial de República Dominicana.

En cuanto los jugadores de posición, los receptores Austin Wells (Yankees), Agustín Ramírez (Marlins) y el jardinero Johan Rojas (Filis) son las últimas incorporaciones para el conjunto quisqueyano.

Mientras que entre los pitchers, los relevistas Abner Uribe (Cerveceros) y Elvis Alvarado (Atléticos) completan el bullpen nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/afp202508102229302102v2highreshoustonastrosvnewyorkyankees-4ec7c614.jpg Austin Wells, receptor de los Yankees de Nueva York, en acción durante el partido contra los Astros de Houston en el Yankee Stadium el 8 de agosto de 2025 en el Bronx de Nueva York. (ISHIKA SAMANT/GETTY IMAGES/AFP)

Receptoría resuelta

Finalmente, el gerente Nelson Cruz pudo resolver los trámites administrativos con Wells, de quien se necesitaban las actas de nacimiento de sus abuelos dominicanos.

Ramírez, luego de apenas jugar su primer año en Grandes Ligas con gran respuesta ofensiva, compartirá la posición dos con Wells, el máscara titular de los Yankees.

El azuano Yainer Díaz estaba programado para ser el titular, pero no recibió la aprobación del seguro y se desmontó el pasado martes, lo que aceleró las gestiones para inscribir a Ramírez y Wells.

El veterano inicialista Carlos Santana estaría disponible como un tercer receptor, de ser necesario.

Rojas puede aportar con la velocidad de sus piernas y un potencial jardinero, una zona donde ya habían cuatro confirmados.

Uribe viene de registrar una efectividad de 1.67 en 75.1 innings en los que ponchó 90 contrarios, mientras que Alvarado estrucó 50 en 42.1 entradas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/abner-uribe-brazo-clave-en-el-ajedrez-de-milwaukee-ba8dd310-8c9de579.jpg Uribe terminó 2025 como uno de los relevistas más cotizados de la MLB. (FUENTE EXTERNA)

Media de edad

El equipo tiene una media de 28,7 años de edad. En cuanto a temporadas de experiencia en MLB, el equipo promedia 6,4 campañas, lo cual la de un balance ideal de veteranía con juventud.

En el pico de su producción

En el núcleo del roster dominicano, peloteros como Rodríguez (25 años de edad), Perdomo (26), Guerrero Jr. (26), Soto (27), Tatis Jr. (27) y Peña (28) están justo en las edades del peak de producción en la MLB, el cual se estima en el rango entre los 26-30 años.

Otros como Marte (32) y Machado (33) son bates de temer y mantienen una sólida ofensiva que se ve lejos de terminar. Pero el grupo tiene otros casos como los de Caminero (22) que viene de dar 45 jonrones y apenas tiene tres años en el Big Show, o el de Carlos Santana (39) que aporta 16 años de experiencia. Los brazos de Bello (28), Sánchéz(29) y Alcántara (30) están en su punto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/lidom-estrellas-dan-la-bienvenida-a-albert-pujols-a-su-organizacion-f1ae4064-c923f45a.jpg Albert Pujols, dirigente dominicano. (FUENTE EXTERNA.)

Cuerpo de coaches

La tropa quisqueyana tendrá como dirigente a Albert Pujols, que buscará agregar un título más a su carrera como capataz en el béisbol profesional, luego de que conquistara la corona 17 de los Leones del Escogido en la pelota local y el campeonato de la Serie del Caribe 2025.

Acompañarán a Pujols: Plácido Polanco y Fernado Tatis padre (ambos en la posición de coach de banca), René Rojas (bateo), Wellington Cepeda (pitcheo, asistido por Joel Peralta), José Cano (bullpen), Julio Borbón (primera base), Carlos Febles (tercera base) y Fleming Báez (catcher bullpen).