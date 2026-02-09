Dominicana solo detrás de Estados Unidos en peloteros de Grandes Ligas para el Clásico Mundial

Abreu mientras celebra un out en la liga japonesa. ( FUENTE EXTERNA. )

Con 29 jugadores activos en MLB, el roster dominicano es el que más peloteros de Grandes Ligas tiene, solo detrás de el de Estados Unidos, de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Luego de que la organización del torneo en el compiten 20 países, diera a conocer la plantilla de 30 jugadores por cada escuadra, el relevista Albert Abreu es el único que no milita en un club de Las Mayores.

Abreu viene de tener una destacada labor con los Chunichi Dragons de la Liga Profesional de Béisbol de Japón (NBP).

El oriundo de Guayubín (Montecristi), jugó en 53 partidos en los que lanzó 63 entradas, tuvo una efectividad de 2.53, ponchó a 74 rivales y la oposición solo le bateó .210, méritos que hicieron que el gerente general de la selección nacional, Nelson Cruz, le considerara para integrar el plantel.

El lanzador de 30 años, presenta un repertorio en el que posee una recta que alcanza las 96 millas por hora y un slider con el que hizo abanicar en blanco al 35% de los bateadores que enfrentó.

Los Yankees de Nueva York lo firmaron en 2013, y debutó en MLB con esa organización en 2020 a los 24 años de edad. Estuvo en Grandes Ligas hasta 2023.

La tropa quisqueyana liderada por Juan Soto, Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez entre otros, inicia su participación en el Grupo D en el que se medirá a Nicaragua (6 de marzo), Holanda (8/03), Israel (9/03) y Venezuela (11/03).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/foto-albert-abreu-e1765380413472-afbd202b.jpg Abreu hizo los méritos para estar en el equipo dominicano. (FUENTE EXTERNA.)

Venezuela con 25

Los demás países con la mayor cantidad de peloteros en MLB son los siguientes: Venezuela (25), Italia (21), México (20), Puerto Rico (19), Canadá (18), Japón(9), Holanda (8), mientras que Panamá, Colombia y Corea del Sur tienen siete.

Australia contra China Taipei inauguran las acciones del torneo, el miércoles 4 de marzo.