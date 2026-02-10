Dominicana puede sellar su boleto olímpico en el Clásico Mundial

La selección dominicana de béisbol celebra tras ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana tendrá hasta tres oportunidades para clasificar al torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La ruta fue dada a conocer el lunes con el anuncio del nuevo sistema oficial de clasificación por parte de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

A través del Clásico Mundial de Béisbol, que se celebrará del 5 al 17 de marzo, los dos mejores equipos de la región de las Américas en la tabla final de posiciones del torneo (sin incluir a los Estados Unidos, por su condición de sede), obtendrán cupos directos a Los Ángeles 2028.

Este nuevo ingrediente proporciona un interés adicional para Dominicana en el Clásico Mundial, ya que en Tokio 2020, alcanzó la presea de bronce, su primera medalla olímpica en béisbol.

En 2023 los puestos finales fueron ocupados por Japón (campeón), Estados Unidos, mientras que México y Cuba alcanzaron las semifinales y terminaron como los dos mejores de las Américas.

El roster para el torneo de béisbol olímpico, fue establecido en 24 jugadores. Se tratará de un torneo que se disputaría durante una eventual pausa de las Grandes Ligas y se podría requerir a jugadores en plantillas de 40, tal como ocurre para el Clásico Mundial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/afp202108039jq4rpv1highresbaseballoly20202021tokyoisldom-0b0066cf.jpg Johan Meises, de República Dominicana, conecta un jonrón durante la novena entrada del partido de repechaje de la primera ronda de béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 entre Israel y República Dominicana en el Estadio de Béisbol de Yokohama en Yokohama, Japón, el 3 de agosto de 2021. (KAZUHIRO FUJIHARA / AFP)

Clasificatorio final

En caso de que en el Clásico Mundial el país no quede entre los primeros dos puestos de la región, habrá una última oportunidad de ir al béisbol de Los Ángeles 2028, a través de ganar un torneo global de clasificación final.

Dicha competición se jugaría a más tardar en marzo de 2028. El Premier12 de 207 dará un cupo para un asiático y otro para un europeo.

En el torneo olímpico competirán 6 equipos: EE. UU., dos de América (vía Clásico), uno de Asia y otro de Europa/Oceanía (vía el Premier 12) y el ganador del clasificatorio final.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/afp202108039jq73dv1highresbaseballoly20202021tokyoisldom-1b959c23.jpg El dominicano José Bautista celebra con un gesto su sencillo productor de oro durante la novena entrada del partido de repesca de la primera ronda de béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 entre Israel y República Dominicana, en el Estadio de Béisbol de Yokohama, en Yokohama, Japón, el 3 de agosto de 2021. (KAZUHIRO FUJIHARA)

El oro en el béisbol olímpico

En Los Ángeles 1988, el béisbol se jugó como deporte de exhibición. Es en Barcelona 1992 cuando por primera vez fue un deporte olímpico oficial.

Cuba ganó la primera medalla de oro al derrotar a China Taipei en la final, y repitió la hazaña en Atlanta 1996, tras imponerse a Japón.

Estados Unidos ganó su único oro en Sydney 2000 al imponerse a Cuba, pero los isleños volvieron a conquistarlo en Atenas 2004 al vencer a Australia. En Beijing 2008, Corea del Sur le ganó a Cuba en la final, y el béisbol recesa hasta Tokio 2020, donde Japón superó a EE. UU.

Antes de ganarle el bronce a Corea del Sur en Tokio 2020, Dominicana solo había participado en torneos olímpicos de béisbol, en Los Ángeles 1988 y Barcelona 1992.