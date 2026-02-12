MLB proyecta 26 peloteros de RD en las alineaciones titulares para el Opening Day

Manny Machado encabeza el pelotón dominicano de los Padres de San Diego. ( DUSTIN BRADFORD/GETTY IMAGES/AFP )

En las proyecciones que hacen los reporteros que cubren el portal de MLB de cara a la venidera campaña, 26 dominicanos aparecen como titulares en las alineaciones de los 30 equipos para el Día Inaugural de la campaña 2026.

En la Liga Americana, figuras como Vladimir Guerrero Jr. (Toronto), José Ramírez (Cleveland), Junior Caminero (Tampa Bay), Julio Rodríguez (Seattle), Jeremy Peña (Houston), y Samuel Basallo (Baltimore), encabezan el listado.

Otros como Amed Rosario y Jasson Domínguez tendrán sus momentos de juego como suplentes en la alineación de los Yankees.

En la Liga Nacional, 20 criollos aparecen como titulares en las posibles alineaciones de los 15 equipos, todo antes del arranque de la pretemporada.

Jorge Polanco se una a Juan Soto en la novena titular de los Mets.

Mayoría en LN

San Diego, con Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Ramón Laureano y Miguel Andújar, será el equipo con más dominicanos en una alineación de la MLB.

En Arizona están Geraldo Perdomo y Ketel Marte, con Carlos Santana recién montado al barco, mientras que los Marlins contarán con Agustín Ramírez, Christophel Morel y Otto López.

Juan Soto en los Mets recibe a Jorge Polanco.

Marcell Ozuna se une a Oneil Cruz en Pittsburgh; Rafael Devers y Willy Adames son la dupla quisqueyana titular en San Francisco, así como lo son en Cincinnati, Elly de la Cruz y Noelvi Marte.

Teoscar Hernández con los Dodgers y Luis García Jr. en la alineación de Washington, completan la tropa dominicana en la Liga Nacional.