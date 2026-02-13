El CAR que pone al fútbol dominicano a soñar con lo más alto

Las primeras dos, de seis canchas que tendrá el moderno complejo, ya están disponibles. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

El fútbol dominicano tiene un nuevo hogar en donde prepararse para competencias de alto nivel.

Es el nuevo Centro de Alto Rendimiento (CAR) del que la FIFA acaba de inaugurar su primera etapa, con una inversión de 4.8 millones de dólares.

Las instalaciones disponibles son: dos canchas con de grama natural, un edificio principal de dos niveles con capacidad para albergar dos selecciones con todo su personal completo, dos áreas de descanso y oficinas administrativas.

También dispondrán de salón de reuniones, salón de prensa y capacitaciones, cocina, comedor, lavandería, baños y terraza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/12022026-inauguracion-fifa-car-fedofutbol-san-cristobal-nelson-pulido-7-5fbd83c4.jpg Las canchas fueron construídas con estándares de la FIFA. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

Desde Suiza, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino a través de un video, envió un mensaje de felicitaciones al país, durante el acto inaugural el miércoles, en San Cristóbal. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la representación oficial.

"Me emociona pensar lo que lograrán en los próximos años gracias a esta instalación de última generación", dijo Infantino.

La segunda etapa del proyecto, financiado a través del programa FIFA Forward, elevará el total de la inversión a 10 millones. Esta prevista para ser culminada en algún punto de 2027.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/12022026-inauguracion-fifa-car-fedofutbol-san-cristobal-nelson-pulido-1-af322811.jpg Fachada del edificio principal del CAR. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

Impacto nacional

El espacio total de la instalación sobrepasa los 100 mil metros cuadrados y en la segunda fase se agregarán cuatro canchas: una de grama natural, dos de pasto sintético y una de fútbol playa.

El nuevo CAR permitirá que las selecciones nacionales puedan disfrutar de un espacio donde el entrenamiento, el descanso, la nutrición y el enfoque mental antes de representar el país, estén garantizados al más alto nivel.

"Con estas facilidades podemos competir contra cualquiera y poder clasificar a cualquier competencia", dijo Juan Gabriel Almonte, extremo de la selección sub-17, que fue parte del equipo que le convirtió un gol por primera vez a Estados Unidos en la instancia final de la clasificación al Mundial de esa categoría.

Participación crucial

Muchos son los protagonistas nacionales e internacionales en este proyecto, pero el aporte de Janet Rivera, miembro de la Comisión de Selecciones Nacionales, fue crucial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/12022026-inauguracion-fifa-car-fedofutbol-san-cristobal-nelson-pulido-23-6a4061e8.jpg La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña (izquierda) y Janer Rivera, miembro de la Comisión de Selecciones Nacionales, junto a miembros de los equipos sub 17 del país. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

Los terrenos del CAR (antiguo proyecto GOAL) fueron donados por el estado dominicano durante la presidencia de Hipólito Mejía, presente ayer en el acto, en 2002.

Sin embargo, el título de la propiedad estaba a nombre del Instituto Agrario Dominicano (IAD), lo que impedía que la FIFA realizara una gran inversión.

Fue en 2021, que por gestiones de Rivera, la Fedofútbol pudo obtener el título de propiedad y entonces recibir la multimillonaria donación.

"Cuando tuvimos el título a nombre de la federación, empezamos a armar el proyecto, y hoy es por eso que tenemos una primera distribución de recursos de 5 millones de dólares para esta moderna instalación", dijo Rivera.