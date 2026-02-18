Luis Mercedes se atrinchera: "A mi solo me saca el presidente"

Luis Mercedes tiene más de 40 años en terrenos publicos que son parte del proyecto de la posible construcción de un nuevo estadio en el Ensanche La Fe. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

Como parte del proyecto que busca construir un nuevo estadio de béisbol en el Ensanche La Fe, hay detalles que siguen sin encajar.

Desde su trinchera, Luis Mercedes, dirigente deportivo que tiene una liga infantil de béisbol con casi 60 años de historia, levanta su voz sobre el proyecto.

"Para mí eso no existe. Eso del estadio nuevo, nadie lo va hacer (...) a mí solo me saca el presidente (Luis Abinader)" dijo Mercedes a Diario Libre, desde su oficina de la liga que lleva su mismo nombre, y que ocupa parte de los terrenos del cuadrante donde iría el nuevo estadio.

Mercedes afirmó que la Comisión Consultiva creada por el presidente Abinader, y que recomendó a principio de este mes la construcción de un nuevo estadio, en ningún momento le contactó para escuchar su opinión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/liga-deportiva-mercedes-1-219b6ddb.jpg Las prácticas y partidos de la Liga Mercedes se realizan los jueves y sábados de cada semana. (FUENTE EXTERNA)

La liga fue fundada el 5 de noviembre de 1966, en Los Guandules, y luego operó en María Auxiliadora, el Estadio La Normal y el Centro Olímpico hasta llegar al Ensanche La Fe.

A la Liga Mercedes se le cedieron esos terrenos públicos por orden del expresidente Joaquín Balaguer en la década de 1970, pero se asentó en ellos en 1983 por disposición del expresidente Salvador Jorge Blanco, a través del secretario de deportes, Luis Scheker Ortiz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/17022026-entrevista-liga-deportiva-mercedes-samil-mateo-dominici14-5d618da0.jpg Retrato en el que Luis Mercedes, conversa con el expresidente Joaquín Balaguer, a finales de la década de los sesenta. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

El veterano dirigente, considera que la Liga Mercedes es una institución por la que aseguran han pasado decenas de miles de niños y jóvenes entre los cuales se destacaron en el profesionalismo David Ortiz, Junior Noboa, Henry Mercedes entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/17022026-entrevista-liga-deportiva-mercedes-samil-mateo-dominici22-2c419795.jpg Vista de uno de los terrenos de juego que pertenecen a la Liga Mercedes, ubicada en la Avenida Tiradentes. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

La renovación es su propuesta

Remozar el actual Estadio Quisqueya es la mejor opción de acuerdo con Mercedes, ya que pondera que la asistencia a los partidos de mayor convocatoria oscila entre 6 mil y 8 mil fanáticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/17022026-entrevista-liga-deportiva-mercedes-samil-mateo-dominici13-a654e7af.jpg Luis Mercedes le entrega un reconocimiento a Leonel Fernández, antes de ser presidente de la República. De acuerdo con Mercedes, en el primer gobierno de Fernández (1996-2000) fue la única vez que pensó que la liga sería trasladada del lugar que ocupa desde 1983. Fernández le comunicó que su administración no tomaría esa decisión. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

En sentido general, cree que el público a nivel nacional con poder adquisitivo para ir a todos los estadios del país, no supera las 40 mil personas.

"Un play más grande es totalmente innecesario. Ahí donde está el INTRAN, se puede hacer un parqueo de 5 a 7 pisos, y con eso sería suficiente", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/whatsapp-image-2026-02-17-at-213756-46d07631.jpeg Varios niños reciben un reconocimiento de parte de la Liga Mercedes. (FUENTE EXTERNA)

Consideró además que los precios a los que se venden las comidas y las bebidas en los estadios de béisbol del país son demasiado altos, y por ende eso desincentiva la concurrencia de fanáticos para presenciar los partidos.

"Una botellita de agua te cuesta 150 pesos, un pedazo de pizza cuesta 200, una cerveza cuesta 300 pesos... eso es demasiado caro. Esto no es Estados Unidos, donde la gente tiene facilidades porque produce dinero", puntualizó.
















