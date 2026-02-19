Juan Lagares anuncia su retiro del béisbol, a través de su cuenta de Instagram

Juan Lagares, pelotero emblemático de las Águilas Cibaeñas durante 14 temporadas. ( FUENTE EXTERNA )

Juan Lagares anunció el adiós definitivo a su trayectoria en el béisbol profesional.

El patrullero comunicó su retiro este jueves a través de su cuenta de Instagram, con lo que pone fin a 14 temporadas en la Lidom, todas con las Águilas Cibaeñas, con las que jugó en total 305 partidos.

En ese lapso de tiempo, bateó de por vida para .286 (1,097-314) con 12 jonrones, 139 remolcadas, 125 anotadas y 27 bases robadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/aguilas-ya-eliminadas-dejaron-en-el-terreno-a-estrellas-c4c5ac41.jpeg Lagares fue el MVP de la serie final del último campeonato de lasÁguilas. (FUENTE EXTERNA)

El patrullero oriundo de Constanza fue pieza clave del último campeonato que las Águilas consiguieron en la pelota invernal dominicana en 2020-21. En esa serie final, Lagares bateó para .379 (29-11) con tres cuadrangulares y 10 remolcadas.

Esos méritos le llevaron a ganar el premio de Jugador Más Valioso de la serie que se extendió a siete partidos contra los Gigantes del Cibao. Las Águilas representaron a República Dominicana y ganaron la Serie del Caribe de 2021, con Lagares como MVP del torneo.

Este fue el mensaje que compartió Lagares en sus redes sociales:

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/lagares-1a03eb48.jpg Lagares tituló la publicación: Retiro del béisbol profesional. (FUENTE EXTERNA)

Carrera en MLB

En las Grandes Ligas, Lagares debutó en 2013 y alcanzó a jugar en 10 temporadas, sus primeras ocho con los Mets y las últimas dos con los Angelinos.

Su línea ofensiva de por vida fue de .250/.291/.360, y su OPS fue de .651 en 850 juegos.

Pero fue en la defensa donde Lagares se destacó en Las Mayores, lo que quedó plasmado con el Guante de Oro que ganó como center field de los Mets en 2014. Ese año fue el pelotero con el mejor WAR defensivo (3.1) de toda la Liga Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/lidom-luego-de-paliza-azul-aguilas-remontan-el-vuelo-1-d5840f72-97d09c83.jpeg Juan Lagares fue uno de los principales artilleros de las Águilas en la temporada antepasada (2024-25) de la Lidom. (FUENTE EXTERNA)

Previamente en 2013, fue el jardinero central con más asistencias (14) de todo el Viejo Circuito, y su alcance, desplazamiento y potencia en el brazo, fueron sus sellos personales en el prado central.

En 2015, llegó a disputar la Serie Mundial con los Mets, edición que fue ganada por los Reales de Kansas City en cinco partidos.