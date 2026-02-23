¿Es el pitcheo de RD suficiente para ganar el Clásico Mundial?

Cristopher Sánchez tuvo marca de 13-5 y con los Filis de Filadelfia en 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Con Cristopher Sánchez, Sandy Alcántara, Luis Severino y Brayan Bello como abridores, Dominicana llega al Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una rotación abridora capaz de competir en el torneo.

¿Será suficiente para ganar la competición?

El primer objetivo, tanto de la rotación como del bullpen, es superar el Grupo D, en el que competirán contra Venezuela, Nicaragua, Holanda e Israel.

En la versión de 2023, los abridores dominicanos fueron Alcántara, Cristian Javier, Roansy Contreras y Johnny Cueto, pero el conjunto quisqueyano no pasó la fase de grupos, tras derrotas claves ante Venezuela y Puerto Rico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/acuna-y-chourio-encabezan-a-venezuela-para-el-clasico-mundial-c8962475-c1df08c3.jpg Ronald Acuña Jr. al momento de conectar un cuadrangular para los Bravos, durante la temporada pasada. (FUENTE EXTERNA)

Rivales grupales

Todavía no se ha informado sobre quiénes serán los abridores, pero Albert Pujols y su staff de coaches ya tienen estudiado el grupo D.

El primer duelo del combinado tricolor será el 6 de marzo contra Nicaragua, un rival que salvo Mark Vientos (OPS de .702 en 2025 con los Mets) e Ismael Munguía (ganador del título de bateo en Lidom en el pasado torneo), cuenta con jugadores que en su mayoría son de su liga local.

El 8 de marzo contra Holanda, el equipo criollo se mide ante una alineación que presenta a los veteranos Xander Bogaerts (Padres) y Ozzie Albies (Bravos) además Cedanne Rafaela (Boston), como los únicos con experiencia de MLB y recursos para plantar oposición al pitcheo dominicano.

Mientras que contra Israel el día 9, solo Harrison Bader (Filis), es el único jugador con experiencia extensa en Grandes Ligas.

Sin embargo, el gran duelo será el día 11 contra Venezuela: Ronald Acuña Jr. (OPS de .935, 21 HRs en 95 juegos), Eugenio Suárez (49 HRs), Jackson Chourio (21 HRs, 78 CE), Luis Arráez (PB de .292) y Maikel García (.286, 74 CE), entre otros complementan una alineación competitiva y difícil.