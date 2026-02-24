Juan Soto le advierte a Ohtani que peleará por el MVP en 2026

Juan Soto es captado durante las prácticas de los Mets en el complejo de la franquicia en Port St. Lucie, Florida, de cara al spring training de 2026. ( RICH STORRY/GETTY IMAGES/AFP )

Juan Soto ha tomado como un reto personal la carrera por el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, un premio que le ha sido esquivo, si bien ha llegado entre los tres primeros en tres ocasiones.

Al conversar sobre el tema a su llegada el lunes al complejo de los Mets en Port St. Lucie (Florida), Soto indicó que preparará un candidatura al galardón que supere la del astro nipón.

"(Ohtani) es realmente muy bueno. Definitivamente no será fácil, pero tengo que encontrar la manera de vencerlo", dijo Soto, que tuvo en 2025 su marca personal en jonrones (43), lideró la MLB en boletos con 127 y fue co-líder en bases robadas del Viejo Circuito (38), méritos que lo colocaron en tercer lugar de la votación al MVP.

Aunque reconoce que la condición de jugador de dos vías de Ohtani es un punto fuerte para el japonés, que ha ganado cuatro premios de MVP en los últimos cinco años, Soto aseguró que no importa lo que el jugador angelino haga, sus números también estarán ahí.

"Yo también voy a estar allí todos los años. Así que más le vale que siga con lo que está haciendo, porque yo voy a ir tras él", puntualizó un desafiante Soto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/afp202509092233858651v2midresnewyorkmetsvphiladelphiaphillies-aaa57898-2e63942e.jpg Juan Soto en acción ofensiva con los Mets de Nueva York, durante la temporada 2025. (ARCHIVO/ AFP)

El tema del pitcheo

Aunque solo tuvo 14 salidas en 2025, debido a la recuperación de una cirugía Tommy John que le alejó del montículo en 2024, Ohtani al ha tenido menos 23 salidas en cada una de sus últimas tres campañas.

El jugador japonés de 31 años, como lanzador, acumula de por vida un récord de 39-20, con efectividad de 3.00, y su última salida en la temporada regular pasada, fue la número 100 de su carrera.

Como pitcher, Ohtani ha sido clave en partidos cruciales, tanto para los Dodgers como para su antiguo equipo de Los Angelinos.

Los Dodgers han anunciado que Ohtani lanzará desde el inicio de la campaña y en la alineación será bateador designado.

Soto ha estado en seis ocasiones en el Top-10 de las votaciones al MVP, y con su reciente cambio al jardín izquierdo le comentó al dirigente Carlos Mendoza: "si me pides que lance, hasta eso lo haré".