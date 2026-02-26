Eloy Jiménez se juega su último chance de quedarse en Grandes Ligas

Eloy Jiménez, de los Toronto Blue Jays, posa durante el día de fotos en el Complejo de Desarrollo de Jugadores de los Toronto Blue Jays el 20 de febrero de 2026 en Dunedin, Florida. ( KEVIN C. COX/GETTY IMAGES/AFP )

En el complejo de los Blue Jays en Dunedin (Florida), un bate dominicano truena y busca un puesto para el Día Inaugural. Es Eloy Jiménez, jardinero de 29 años que batea con la confianza que tenía cuando sin haber debutado en Grandes Ligas, firmó un contrato de US$ 43 millones en 2018.

Su objetivo es hacer todo lo necesario para quedarse en Grandes Ligas.

"Volví a ser yo, hacía mucho tiempo que no me sentía con esa confianza", dijo Jiménez a los reporteros en Dunedin, al señalar que su actuación en el round robin pasado , que le valió el MVP de esa instancia, ha sido la clave de su regreso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/lidom-los-toros-del-este-maltratan-el-pitcheo-de-las-estrellas-cf06c32d-deba4414.jpeg Jiménez ligó 10 dobles en 16 partidos en el round robin, nuevo récord de la franquicia de los Toros en la instancia semifinal del torneo. (FUENTE EXTERNA)

Jiménez batea para .625 (8-5) y un OPS de 1.875 en tres partidos del Spring Training. Una rotura del tendón pectoral izquierdo en la primavera de 2021, fue el inicio de un calvario de lesiones que lo alejaron de poder mostrar su potencial, hasta considerar el retiro luego de quedarse en las menores en 2025.

Ahora, su cuerpo está diferente. "Todo se siente bien", indica Jiménez al referirse a sus piernas, tobillos y hombros. "Me siento en mi año más saludable. Estoy listo para jugar y probar que puedo hacer daño" señaló.

La salud para Toronto es un tema, ya que el jardinero venezolano Anthony Santander (bajo contrato hasta 2030) tuvo una cirugía de hombro y su regreso estaría pautado para después de la segunda mitad de la temporada, si la recuperación es satisfactoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/scheneider-ba9bde94.jpg John Schneider, dirigente de los Azulejos de Toronto. (FUENTE EXTERNA)

La visión de Schneider

De acuerdo con el dirigente John Schinder, el plan con Jiménez en el Spring Training, será usarlo en los jardines y en primera base, cuando Vladimir Guerrero Jr. se ausente para jugar por Dominicana en el Clásico Mundial.

Pero Schinder se siente muy afortunado de contar con Jiménez, a quien lo vio destrozar el pitcheo rival en Clase A con apenas 19 años de edad, cuando dirigía la sucursal de Toronto en 2016.

"Tenía un poder natural, era capaz de batear" dijo Schneider que tenía en su equipo a Guerrero Jr. en un tiempo en el que ambos dominicanos eran los prospectos número 2 y 3 del béisbol ese año, antes de que debutaran en 2019.

Si hace el equipo, Jiménez ganaría US$ 1.5 millones. Pero su enfoque está en el día a día, y en aceptar cumplir su contrato en Triple A si Toronto así lo dice. "Si deciden que me debo ir a otro equipo lo haré. Si no, me quedo. Pero sé que estoy bien y puedo producir", aseguró.