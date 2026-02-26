La hija de Max Scherzer escribió una carta a Toronto para que firmen a su padre, y el equipo lo hizo

Max Scherzer y su esposa Erica junto a sus cuatro hijos. ( FUENTE EXTERNA )

El futuro miembro del Salón de la Fama, Max Scherzer, confirmó el jueves que regresa a los Toronto Blue Jays para su decimonovena temporada en las Grandes Ligas tras firmar por un año y tres millones de dólares... y hubo una tercera persona que influyó en el acuerdo: La hija mayor del laureado lanzador.

Brooke Scherzer, de nueve años de edad, había escrito una carta luego de la Serie Mundial que perdieron los Blue Jays para que el equipo firmara a su padre.

La carta fue compartida en redes sociales este jueves en la mañana por Erica Scherzer, la esposa de Max, y en la misiva, Brooke expresa su anhelo de volver a ver su padre con el equipo, debido a los momentos familiares que han vivido en Toronto.

Este es el documento que publicó Erica Scherzer en su cuenta de Instagram que generó sorpresa y admiración en las redes sociales:

En la carta se lee lo siguiente: " Estimados Azulejos: lamento mucho que no hayan ganado la Serie Mundial. Espero que la ganen la próxima vez. Espero que mi papá vuelva al equipo. A toda mi familia le encanta pasar tiempo en Toronto con él. Nos encantó el acuario, la Torre CN y, por supuesto, el estadio. Tengo muchas ganas de volver la próxima temporada. Amor. La hija de Max Scherzer.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/screenshot-2026-02-26-192919-f2a1fe57.jpg Max y su esposa Erica, junto a Brooke (centro) y sus tres hermanos, mientras celebraban el campeonato de la Liga Americana de los Blue Jays en 2025. (FUENTE EXTERNA)

Erica Scherzer, quien fue lanzadora profesional de softball, fue realizando a lo largo de la campaña pasada varias publicaciones en la que aseguraba lo especial que terminó siendo para ellos involucrarse en la actividades comunitarias y multiculturalidad de Toronto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/mlb-azulejos-anuncian-a-scherzer-y-bieber-para-los-juegos-3-y-4-1ab9aa5f-4ad5f1f4.jpg Max Scherzer fue designado por el dirigente John Schneider para lanzar dos partidos de la Serie Mundial. (FUENTE EXTERNA)

Quería volver

De acuerdo con Shi Davidi de la cadena Sportsnet, el contrato podría subir hasta 10 millones de dólares, si Scherzer logra calificar para algunos incentivos y metas.

"Toronto era definitivamente un equipo al que quería volver y unirme", declaró Scherzer en el programa radial "Blair and Barker" de la estación canadiense Sportsnet 590. "Me encantaron todos los chicos y lo que hicimos el año pasado. Fue una gran experiencia, no solo para mí, sino también para mi familia".

De acuerdo con el mánager John Schneider, se espera que el lanzador de 41 años esté en el campo de entrenamiento de los Blue Jays este fin de semana y ya ha estado realizando sesiones de bullpen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/max-scherzer-formaliza-contrato-us155-m-por-un-ano-con-azulejos-4d27d1bc.jpg Scherzer ganó la Serie Mundial por última vez con los Rangers en 2023. (ARCHIVO/ AP)

Scherzer tuvo una efectividad de 5.19 en 17 aperturas con los Blue Jays la temporada pasada, y la redujo a 3.34 en seis aperturas en agosto.

Además tuvo tres salidas en la postemporada de Toronto rumbo a la Serie Mundial, incluyendo aperturas en los Juegos 3 y 7 contra los Dodgers de Los Ángeles. Scherzer su efectividad de 3.77 en 14.1 entradas de playoffs.

Convocado ocho veces al All-Star de la MLB, Scherzer ganó tres veces el premio Cy Young (2013, 2016 y 2017) fue dos veces campeón de la Serie Mundial (2019 con Washington, 2023 con Texas) y se unió a los Blue Jays en enero de 2025 con un contrato de un año por U$15.5 millones.