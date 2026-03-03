El equipo dominicano para el Clásico va hoy a su primera cita con Detroit

Un gran ambiente de camaradería reinaba ayer en los peloteros que conforman el equipo dominicano del Clásico Mundial 2026 mientras practicaban sobre el terreno del Estadio Quisqueya Juan Marichal ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

Ante un estadio con niños, jóvenes y adultos que gritaban sus nombres con la estridencia de un concierto de rockstarts, el equipo de República Dominicana realizó su primera práctica en suelo quisqueyano.

El inédito hecho concitó la atención del país y sirvió como escenario para el primero de dos partidos de exhibición contra los Tigres de Detroit que se llevará a cabo hoy a las 7: 00 p.m.m en el Estadio Quisqueya.

Un gran ambiente de camaradería reinaba en los peloteros sobre el terreno del Estadio Quisqueya Juan Marichal, el cual estuvo matizado por risas, abrazos y conversaciones sobre béisbol.

Los fanáticos deliraron de emoción cuando en la primera parte de la práctica, salieron al terreno los lanzadores liderados por Sandy Alcántara.

Luego, el privilegio de ver a los big leaguers dominicanos tuvo uno de sus momentos más impactantes cuando Plácido Polanco, coach de banca del equipo junto a otros miembros del staff, batearon rodados de práctica en el infield.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/02032026-world-baseball-classic-santo-domingo-samil-mateo-dominici23-b9cd8bbe.jpg Junior Caminero se apresta a tomar un rodado, mientras Manny Machado observa. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/797e9251-4849-4cc5-96e2-3748cecc832f-e80e2531.jpg Albert Pujols (derecha) conversa con Fernando Tatis Jr. y Juan Soto durante las prácticas en el estadio Quisqueya. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) ‹ ›

Manny Machado y Junior Caminero se alternaron en la tercera base, Geraldo Perdomo y Jeremy Peña hicieron lo mismo en el shortstop, las rutinas de doble matanza iniciaban en el guante de Ketel Marte en la intermedia, y terminaban en la inicial con Vladimir Guerrero Jr. o Carlos Santana. Puro lujo.

Nunca antes sobre el diamante del Estadio Quisqueya Juan Marichal, un equipo dominicano había juntado a estelares de las Grandes Ligas como si se tratase del sueño de un fanático, o de un videojuego.

Pero la adrenalina llegó al tope, cuando llegó el momento de la práctica de bateo: Juan Soto fue el primero en enviar la pelota fuera del parque por el left-center field. Tras él, Machado se unió a la fiesta y la sacó por el right-center.

Pero el verdadero show lo montó Fernado Tatis Jr., quien en un momento de enrachó y sacó cuatro pelotas de forma consecutiva. Mientras caía la noche, la velocidad del swing de cada uno de los toleteros quisqueyanos, parecía iluminar con la rapidez de un rayo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/02032026-world-baseball-classic-santo-domingo-samil-mateo-dominici54-2807ad3b.jpg Albert Puujols, dirigente del equipo dominicano, observa las prácticas. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Roles definidos

La clave de la “buena vibra” que los 30 jugadores coinciden que hay en el equipo es un detalle no menor: los roles de quiénes serán titulares y quiénes suplentes, además del cómo y el cuándo se realizarán esas tareas, fueron definidas por Pujols desde el principio.

Primero, la presencia de Machado como capitán, es un rango que todos respetan.

“Manny es una persona increíble, tremendo pelotero y caballero dentro y fuera del terreno. No podemos pedir un mejor líder” dijo Soto que estará en su segundo Clásico Mundial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/02032026-world-baseball-classic-santo-domingo-samil-mateo-dominici45-e281b193.jpg Juan Soto, mientras sale de la caja de bateo. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Además aseguró que en 2026 el espíritu del equipo es diferente y están conscientes de que la distinción de representar el país “es algo que todo dominicano quisiera hacer, pero que lamentablemente no todos tienen la oportunidad o tienen el chance de hacerlo”.

Vladdy sincero

Sobre la definición de los roles en el equipo, Guerrero Jr. fue muy sincero y dijo que ni siquiera su estatus de superestrella lo exime de ser uno más en el equipo.

“Todo el que está aquí sabe su rol. Si yo tengo que entrar como sustituto de Santana (en primera) lo haré. Si tengo que batear octavo en el lineup, lo haré. Yo el ego lo dejé en la gaveta allá en mi casa. Aquí vinimos a jugar en nombre del país”, dijo Guerrero Jr. a Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/02032026-world-baseball-classic-santo-domingo-samil-mateo-dominici29-2172846e.jpg Vladimir Guerrero Jr. atrapa un roletazo en la primera base, mientras Carlos Santana observa. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

El inicialista de los Blue Jays, nacido en Montreal, dijo que aunque Canadá hubiera querido que él jugará para su país de nacimiento, claramente saben que su corazón es dominicano.

“A mi mamá le digo que ella solamente me tiró allá en Canadá. Pero el que me conoce sabe que crecí aquí en Dominicana, viví aquí, vivo aquí, y en Canadá están claros que mi corazón es de aquí”, señaló.

Julio apoya Pujols

Mientras que el jardinero de Seattle, Julio Rodríguez, se siente feliz de la forma de cómo Pujols ha manejado los roles en un equipo repleto de talento.

“Pujols tiene un tremendo carácter, es claro y bien directo. Y eso es lo que nos gusta a los peloteros, que nos digan las cosas claras. Sabemos qué esperar de él, como nos va a usar, es lo mejor que nos ha podido pasar”, puntualizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/02032026-world-baseball-classic-santo-domingo-samil-mateo-dominici52-f68c286f.jpg Juan Soto conversa con Manny Machado. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Sobre el costoso error contra Puerto Rico que fue parte de lo que provocó la eliminación de Dominicana en el pasado Clásico, Rodríguez consideró que lo tomó como un gran aprendizaje.

“Todas las cosas que pasan son lecciones. Sin cosas así, no estaría en donde estoy como pelotero. Le doy las gracias a Dios, eso lo dejé en el pasado, y lo importante es la oportunidad de estar aquí una vez más”, indicó.

Tatis Jr. y su misión

“Aquí cada cual sabe lo que tiene que hacer. Vamos a jugar pelota, y lo haremos de la mejor manera” sentenció Tatis Jr. luego de dedicar varios minutos a firmar pelotas, guantes, gorras y banderas que le acercaban los fanáticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/02032026-world-baseball-classic-santo-domingo-samil-mateo-dominici68-a5a10971.jpg Fernando Tatis Jr. firma artículos deportivos de los fanáticos. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

El patrullero de San Diego reconoció que vive un sueño al ver en el estadio tantos fanáticos que anhelaban ver al equipo de cerca al equipo dominicano jugar en el país.