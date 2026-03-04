JCE entrega nueva cédula al equipo del Clásico Mundial de Béisbol

Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la JCE y el miembro titular Rafael Armando Vallejo Santelises entregaron la cédula a Austin Wells, receptor del equipo dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Central Electoral (JCE) realizó una jornada especial de captura de datos y entrega inmediata de la nueva cédula a los integrantes de la selección dominicana que disputará el Clásico Mundial de Béisbol.

Durante tres días el personal de la JCE estuvo en las instalaciones del hotel donde se ha alojado la selección dominicana realizando primero la captura de datos biométricos y personales y, este miércoles, se procedió a la entrega del documento de identidad a los peloteros y también al equipo técnico que acompaña a la selección dominicana.

La jornada estuvo encabezada por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, el miembro titular Rafael Armando Vallejo Santelises y la directora de Comunicaciones, Suedi León Jiménez.

Con esta iniciativa, la JCE continúa con su cronograma de renovación progresiva, controlada y limitada, que ya ha alcanzado a figuras del Salón de la Fama de Cooperstown (Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz), así como también a otros sectores estratégicos de la sociedad dominicana.

Selección dominicana del CMB que recibió la nueva cédula

El grupo de jugadores que recibió la nueva cédula lo integran Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte, Julio Rodríguez, Geraldo Perdomo, Jeremy Peña, Oneil Cruz, Carlos Santana, Agustín Ramírez, Sandy Alcántara, Luis Severino, Carlos Estévez, Camilo Doval, Seranthony Domínguez, Brayan Bello, Junior Caminero, Huáscar Brazobán, Gregory Soto, Abner Uribe, Wandy Peralta, Elvis Alvarado, Amed Rosario, Juan Mejía, Albert Abreu, Emilio Bonifacio, Mel Rojas, Enny Romero y Jimmy Cordero.

Manny Machado y Austin Wells obtuvieron por primera vez la cédula dominicana

Se destaca que en esta jornada se entregó de manera especial la nueva cédula a los grandes ligas Manny Machado y Austin Wells, quienes recibieron por primera vez el documento de identidad que los acredita como dominicanos.

Además, recibieron también el documento de identidad los exgrandes ligas que dirigen y acompañan a la selección dominicana del Clásico Mundial de Béisbol: Albert Pujols (dirigente), Nelson Cruz (gerente general), Adrián Beltré (miembro del Salón de la Fama de Cooperstown), José Reyes (staff), Edwin Encarnación (staff), Plácido Polanco (coach de banca), Carlos Febles (coach de tercera), Joel Peralta (asistente del coach de pitcheo), Julio Borbón (coach de primera), Fernando Tatis padre (coach de banca) y José Canó (coach de bullpen).

Asimismo, Fleming Báez y Ronny Pérez (receptores y entrenadores de bullpen), René Rojas (entrenador de bateo) y Jorge Mejía (asistente de bateo).

También asistieron el exgerente general de los Mets de Nueva York, Omar Minaya, y el presidente de la Federación Nacional de Béisbol, Juan Núñez, junto a otras personalidades.

Los trabajos de captura de datos y entrega de la nueva cédula contaron con el apoyo técnico de las direcciones de Cedulación, Informática, Registro Civil, Registro Electoral y del Voto Dominicano en el Exterior, así como de la Consultoría Jurídica, que facilitaron el proceso, la toma de huellas dactilares y fotografía a las estrellas de Grandes Ligas y al staff que acompaña al equipo dominicano.

La actividad, que tuvo lugar en el Hotel Intercontinental de esta ciudad, forma parte de la etapa de despliegue focalizado del nuevo formato de la cédula de identidad y electoral, despliegue móvil que se realizó para evitar desplazamientos innecesarios de los atletas, aprovechando su concentración previa al evento deportivo mundial.