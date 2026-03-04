Rob Manfred, Comisionado de MLB: "Si un estadio no es grande, no puede estar en el Clásico"

Rob Manfred mientras conversa en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, antes del partido de exhibición entre República Dominicana y los Tigres de Detroit. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

Como una figura sorpresa, invitado a su propia fiesta, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, visitó el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Rodeado de una comitiva de altos funcionarios de la MLB, Manfred aprovechó para felicitar al país por la celebración de los dos juegos de exhibición del equipo dominicano frente a los Tigres de Detroit, y además tocar el tema de las localías para futuras ediciones del Clásico Mundial.

"No es algo mandatorio (tener estadios nuevos y espaciosos), pero la pregunta que se debe hacer es: ¿puedes ser competitivo en lo económico para un evento como el Clásico Mundial?" dijo Manfred.

El máximo ejecutivo del béisbol de Grandes Ligas indicó que el elemento competitivo es esencial para que MLB pueda otorgar una sede en la que se celebran partidos de la primera vuelta del Clásico, uno de los anhelos del país.

"Tenemos múltiples sedes que quieren tener partidos de primera ronda, pero si los estadios no son lo suficientemente grandes, es muy, muy difícil ser competitivo", dijo.

Luego de que la comisión consultiva designada por el presidente Luis Abinader entregará su informe en el que señala que es factible la construcción de un nuevo estadio en el Ensanche La Fe, o la renovación del actual Estadio Quisqueya, la opinión pública está a la espera de la decisión final del mandatario.

Los seguros y el Clásico

Otro tema sensible que abordó Manfred con relación al Clásico Mundial, fue el de los seguros.

Equipos como Puerto Rico tuvieron dificultades para inscribir jugadores de cartel como Francisco Lindor y Carlos Correa debido a que no aparecieron compañías que aseguraran sus grandes contratos multimillonarios.

"Muchos de los jugadores que tuvieron esa queja, al final terminaron jugando" dijo Manfred de manera muy enfática.

"Creo que al principio de esas situaciones, no se entendió de qué se trataba, pero ya esos temas se han fortalecido", puntualizó.

Manfred, abogado de 67 años, se desempeña como Comisionado desde enero de 2015, y este año es el final del último contrato laboral en MLB lo que de no renovarse, podría desembocar en una huelga.