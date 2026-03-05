El Clásico Mundial de Béisbol lanza su primera banda sonora, con Becky G y Myke Towers

Clásico Mundial de Béisbol. El tema principal de la competición es 'Make It Count'. ( FUENTE EXTERNA )

El Clásico Mundial de Béisbol anunció este jueves la primera banda sonora oficial en la historia del torneo, que se disputa desde esta semana en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, y en la que han colaborado artistas de la talla de Becky G, Myke Towers o Young Miko, entre otros.

El tema principal de la competición es 'Make It Count', una mezcla de pop latino, reguetón y K-pop que interpretan la estadounidense Becky G, el puertorriqueño Myke Towers y Yeonjun, miembro de la 'boy band' surcoreana Tomorrow X Together.

Cronología y sedes del Clásico Mundial de Béisbol

La lista de música del campeonato también está integrada por las canciones 'MVP', de la puertorriqueña Young Miko, que refleja la conexión entre el béisbol y su isla natal, o 'My Place', del japonés Fujii Kaze, centrada en el legado del Clásico Mundial en Japón.

La elección de los artistas es un guiño a las sedes del torneo, cuyo primer partido se disputó hoy en Tokio, y el resto comenzarán a partir del viernes en Estados Unidos y Puerto Rico.

Detrás de la primera banda sonora en la historia del torneo se encuentra el productor Tainy, dos veces ganador del Grammy, y que posee experiencia trabajando con Bad Bunny, Dua Lipa o Justin Bieber.

El Clásico Mundial de Béisbol se disputa del 4 al 17 de marzo, con la final prevista en el LoanDepot Park, de los Marlins de Miami.

Japón ejercerá como defensor del título tras superar por 3-2 en la final de 2023 a Estados Unidos