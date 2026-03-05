Zach Mckinstry, All-Star de Detroit: "Aquí 15 mil fanáticos se oyen como 35 mil"

Zach McKinstry, tiene cinco años en MLB, sus últimos tres con Detroit. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El Estadio Quisqueya Juan Marichal es antiguo, pero lleno de fanáticos, intimida.

Así lo contó el All-Star de Detroit, Zach Mckinstry, luego de presenciar las reacciones de los fanáticos tras la paliza del equipo dominicano del Clásico Mundial.

Especialmente la cuarta entrada en la que Juan Soto, Manny Machado y Junior Caminero conectaron cuadrangulares que enloquecieron a las más 13 mil personas presentes.

"En este estadio, 15 mil fanáticos se escucharon como el rugido de 35 mil. Es un ambiente increíble, no hay palabras para describir lo que se vive aquí", dijo Mckinstry a Diario Libre.

El utility que sustituyó a Jeremy Peña en el Juego de Estrellas de la MLB en 2025, aseguró que nunca había visto nada parecido a la algarabía de la fanaticada dominicana, que puesta de pie, vociferaba y alentaba al equipo a todo pulmón.

Jugó junto a Machado

Mckinstry fue firmado por los Dodgers a través del draft de MLB en 2016, y en 2018 alcanzó a jugar en los entrenamientos junto a Manny Machado, cuando el antesalista quisqueyano jugó su único año en Los Ángeles.

"Manny es un gran tipo. Conocerlo en el campo y hablar con él, fue genial", aseguró Mckinstry quien además admira del equipo criollo a Vladimir Guerrero Jr., especialmente por la potencia y rapidez de su bate.

"Recuerdo haber enfrentado a Vladdy cuando estábamos en las menores. No podía creer cómo la velocidad de su bate era sobre las 120 millas por hora" indicó el versátil jugador de 30 años que lleva cinco campañas en Las Mayores, las últimas tres con Detroit.

La llegada a Detroit de Framber Valdez, convence a McKinstry de que el equipo peleará en 2026.

"Para esta temporada recuperamos algunos jugadores, y la adición de Valdez junto a Tarik Skubal nos dará un empuje como equipo que nos permitirá competir contra quien sea", puntualizó el nativo de Ohio pero que creció en Indiana donde el béisbol está detrás baloncesto en popularidad.

Mackinstry ha acompañado a Tigres en los últimos dos viajes que han hecho a la postemporada. En 2024, bateó para .429 (7-3) en cinco juegos.

Greene admira RD

Mientras que para el jardinero Riley Greene, segundo bate de la alineación de la Liga Americana en el pasado All-Star Game, Dominicana es una fuente de motivación e inspiración.

"Los dominicanos son lo mejor de lo mejor. Ustedes tienen un pequeño equipo All-Star en el conjunto del Clásico Mundial", dijo Greene a Diario Libre.

El outfielder de 25 años, que ha ido a los últimos dos Juegos de Estrellas, indicó que hay dos dominicanos que siempre han sido su admiración.

"Fernando Tatis Jr. y Julio Rodríguez son mis favoritos, me encanta la forma cómo juegan los jardines y la forma de batear de ambos", dijo.

Greene terminó el 2025 con 36 jonrones y 111 carreras empujadas, su mejor temporada desde que debutó en 2022.