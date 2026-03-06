El relevo, factor clave dominicano para competir en el Clásico Mundial

Wellington Cepeda, coach de pitcheo del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

Ya lo dijo Miguel Tejada, campeón del Clásico Mundial 2013: "Para ganar, lo importante es tener un buen relevo".

Bajo esa premisa, el equipo dominicano tiene a 11 relevistas para respaldar a los abridores que por reglas del torneo deben tirar entre 65 y 95 lanzamientos.

Wellington Cepeda, coach de pitcheo, indicó que alineado con la estrategia del dirigente Albert Pujols en principio nadie será señalado como cerrador, y el uso del bullpen se verá en el día a día.

"Estamos muy bien. En MLB, un equipo tiene ocho relevistas, nosotros tenemos once. Los partidos nos mostrarán cómo usarlos. Lo que sí es que ellos están acostumbrados a lanzar cuando el partido ya está avanzado", dijo Cepeda a Diario Libre.

El plan hace que un relevista como Carlos Estévez (líder de salvados de MLB en 2025 con 42), no comience como el cerrador oficial del equipo, u otros como Abner Uribe (Cerveceros) sean usados de manera controlada.

Cepeda indicó que por acuerdo con los equipos de MLB, el uso de los relevistas no será más de una entrada y preferiblemente no en partidos seguidos.

"Albert Abreu sí nos puede dar tres o cuatro innings. También Huáscar Brazobán puede ir tres entradas", dijo Cepeda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/02032026-wbc-practica-clasico-mundial-de-beisbol-santo-domingo-samil-mateo-dominici-15-a47fd505.jpg Vista de la práctica del equipo dominicano del Clásico, antes de sus partidos de exhibición en Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Según el juego

Otro aspecto importante es el uso del relevo en situaciones del juego que dependen de la alineación contraria.

La presencia de bateadores derechos o zurdos de parte de los rivales, demandará el uso de algunos relevistas puntuales.

"En esos casos, tenemos a dos brazos zurdos claves como Gregory Soto y Wandy Peralta. Pero reitero, todo esto es inning a inning, pitcheo a pitcheo, y depende de la pizarra", explicó.

Cepeda, que estará en 2026 en la banca de los Dbacks, advierte que en el uso de relevistas han tenido que lidiar con restricciones impuestas por los equipos, y que la dirigencia del Clásico recibe llamadas de organizaciones que desean que la frecuencia de sus lanzadores sea limitada.