En un béisbol cada vez más lleno de estadísticas de última generación, el jardinero Oneil Cruz encontró un lugar desde el cual brillar con luz propia.

Se trata del dato que es el resultado de la velocidad de salida de la pelota cuando es conectada desde el bate, y que se mide en millas por horas (mph).

El relevista nicaragüense Osman Gutiérrez le sirvió al zurdo Cruz una recta a la derecha de la zona de strike.

El lanzamiento buscaba la parte media de la zona, pero la pelota terminó encontrando los asientos del segundo piso del right field de loanDepot Park. La bola viajó 450 pies en seis segundos, y con el bambinazo de tres carreras, Dominicana pasó a comandar el partido 10-3.

La esférica salió del bate de Cruz a 116.8 mph.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/07/afp202603072265192714v1highres2026worldbaseballclassicpooldnicaraguavdomin-444f780f.jpg Oneil Cruz, de la República Dominicana, celebra con sus compañeros tras conectar un jonrón contra Nicaragua durante la octava entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el LoanDepot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. (RICH STORRY/GETTY IMAGES/AFP)

Puede que la fanaticada dominicana haya quedado sorprendida con el monumental tablazo, pero para Cruz, fue otro turno "de rutina".

Desde 2024 (y por tercera vez en su carrera), Cruz es el jugador con el máximo registro de velocidad de salida de todas las Grandes Ligas. En esa campaña, lideró MLB con 121.5 mph. La pasada temporada, lo hizo con 122.9 mph.

Batazo de máxima velocidad de salida conectado en MLB (2024) Oneil Cruz, Piratas de Pittsburgh Fecha: 21 de mayo, 2024.

Partido: Pittsburgh Pirates vs. San Francisco Giants.

Estadio: PNC Park (Pittsburgh).

Pitcher: Camilo Doval.

Lanzamiento: cutter (103 mph).

Resultado: doble remolcador de una vuelta.

Entrada: Baja del noveno.

Velocidad de salida: 121.5 mph.

En 2024, Cruz bateó la pelota con corredores en las esquinas y dos outs en la novena entrada. La línea se estrelló contra la pared del jardín derecho, lo que permitió que Ji Hwan Bae anotara y empatara el juego 6-6. Los Piratas completaron la remontada con un hit para dejar tendido al rival en la décima entrada.

Anteriormente en ese mismo juego, Cruz ya había bateado otras dos pelotas a 120.4 mph y 116.3 mph, lo que significa que produjo tres batazos a más de 115 mph en el mismo juego, lo que probaba ya el poder que Statcast destaca con frecuencia en su perfil.

Batazo de máxima velocidad de salida conectado en MLB (2025) Oneil Cruz, Piratas de Pittsburgh Fecha: 25 de mayo, 2025.

Partido: Pittsburgh Pirates vs. Milwaukee Brewers.

Estadio: PNC Park.

Pitcher: Logan Henderson.

Lanzamiento: recta de cuatro costuras (92.2 mph).

Entrada: Baja del Tercero.

Resultado: Jonrón solitario.

Velocidad de salida : 122.9 mph — Hasta ese momento el batazo conectado con más fuerza desde que Statcast inició en 2015.

En 2025, el batazo de Cruz llegó con los Piratas abajo 3-0. El cuadrangular redujo la desventaja a 3-1, aunque Pittsburgh finalmente perdió el juego 6-5.

Ese jonrón de Cruz también fue una de las pocas ocasiones en que una velocidad de salida récord produjo un tetrabase, ya que muchas de las pelotas a las que se les ha pegado más fuerte en la historia de Statcast, han sido sencillos o outs debido a que llevan un bajo ángulo de salida.

Cruz también registró el batazo con la máxima velocidad de salida de toda la MLB (122.4 mph) en 2022.

Los más largos

La distancia recorrida por el jonrón ante Nicaragua, quedó cerca de la mayor que Cruz alcanzó el año pasado en MLB (463 pies). Fue el segundo entre los dominicanos, solo superado por Marcell Ozuna (464 pies).

En 2024, el batazo más largo de Cruz fue de 472 pies. En esa estación, su compatriota Jesús Sánchez (Marlins), fue el de mayor distancia de todas las Grandes Ligas con 480 pies.