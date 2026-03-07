República Dominicana, Japón y EE. UU. muestran su poder en sus estrenos en el Clásico Mundial

Japón, Estados Unidos y República Dominicana lucieron el viernes sus etiquetas de favoritos en el Clásico Mundial de béisbol con triunfos rotundos comandados por sus superestrellas.

Del trío de favoritos, República Dominicana fue el que más sudó en el arranque de su duelo ante Nicaragua, saldado finalmente con un abultado 12x3.

Para sorpresa de los 35.000 aficionados de Miami, Nicaragua se puso en dos ocasiones por delante en el marcador en una noche de pesadilla del lanzador dominicano Christopher Sánchez, que cedió seis hits en menos de dos innings.

Retirado el lanzador de los Filis de Filadelfia, la situación en la lomita se estabilizó y los dominicanos fueron imponiendo su poder de fuego, con jonrones de Julio Rodríguez, Junior Caminero y Oneil Cruz.

Los dominicanos son segundos de la llave D, que lidera Venezuela tras su triunfo 6x2 ante Países Bajos, mientras que Israel todavía no debutó.

Japón mostró poderío

Shohei Ohtani, el gran ícono actual de este deporte, no perdió tiempo en dejar su huella en la paliza japonesa 13x0 ante Taiwán.

El astro de los Dodgers de Los Ángeles firmó un descomunal Grand Slam, un jonrón de cuatro carreras, que envió a la lona a su rival.

Los Samurais, vigentes campeones del principal torneo de selecciones, lograron 10 anotaciones en ese inning para festejar el primer triunfo junto a sus 44, 000 aficionados de Tokio.

En la capital japonesa, una las cuatro sedes de la primera fase del torneo, la acción ya había arrancado el jueves. Australia, que ha prevalecido en sus dos partidos, lidera el Grupo C por delante de Japón y Corea del Sur, con un triunfo cada uno.

Taiwán (1-2) y República Checa (0-3) parecen condenados a la eliminación.

Hijo de Manny Ramírez, entre herederos brasileños contra EE. UU.

Estados Unidos, con todas sus estrellas alistadas para desbancar del trono a Japón, venció 15x5 en Houston a una Brasil que dejó una buena impresión gracias a varios jóvenes hijos de expeloteros.

Lucas Ramírez, hijo de la superestrella dominicana de Grandes Ligas Manny Ramírez, deslumbró conectando dos jonrones para el país de su madre.

A los 20 años, y frente a la mirada de su ilustre padre, Ramírez se convirtió en el décimo jugador en la historia del Clásico en pegar jonrón como primer bateador de su equipo en un partido.

"Este es el mejor día de mi vida, para ser honesto", afirmó Ramírez. "Gracias a Dios, dos bombazos hoy".

Joseph Contreras, hijo del lanzador All Star José Contreras, maravilló también a sus 17 años frente a algunos de los mejores bateadores del mundo, incluido Aaron Judge, triple MVP (Jugador Más Valioso) de Las Mayores.

La superestrella de los Yankees de Nueva York fue quien abrió el camino para el Team USA con un jonrón de dos carreras y luego le siguieron otros astros como Cal Raleigh, máximo bombardero de la pasada temporada en Las Mayores.

Los norteamericanos comparten el liderato del Grupo B con México, que anteriormente había ganado 8x2 a Gran Bretaña gracias a un cuadrangular de tres carreras de Jonathan Aranda cuando el juego estaba igualado 1x1 en el octavo inning.

-Puerto Rico puede con Colombia

En San Juan (Puerto Rico), la selección local venció 5x0 a Colombia, que desperdició buenas oportunidades de anotar cuando el marcador no se había movido.

Tras la salida del veterano lanzador José Quintana, los boricuas encontraron un filón en una quinta entrada en la que anotaron todas sus carreras.

Puerto Rico se colocó así en el primer lugar del Grupo A, en la que Cuba venció más temprano 3x1 a Panamá y Canadá todavía no ha debutado.