México aplasta a Brasil 16-0 y llega encendido al duelo contra Estados Unidos

Alejandro Kirk #30 del equipo mexicano observa su jonrón de tres carreras en la cuarta entrada contra el equipo brasileño durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin Park el 8 de marzo de 2026 en Houston, Texas. ( ALEX SLITZ/GETTY IMAGES/AFP )

La fábrica eléctrica del Equipo México ha llegado con toda su fuerza, y el duelo contra el Equipo de EE. UU. ha comenzado. Los bates de México brillaron con una paliza de 16-0, acortada por la regla de carreras en seis entradas, sobre Brasil en su segundo juego del Clásico Mundial de Béisbol el domingo.

La ofensiva está funcionando a toda máquina de cara al gran partido del Grupo B: el invicto México contra el invicto Equipo de EE. UU. el lunes a las 8 p.m.

Julián Ornelas conectó el jonrón decisivo en la baja de la sexta, un batazo de dos carreras al jardín derecho que puso fin al partido según las reglas del CMB, ya que México ganaba por 15 carreras después de al menos cinco entradas.

Pero fueron las estrellas mexicanas las que lideraron contra Brasil, con el Daikin Park repleto de aficionados mexicanos: la multitud de 36,380 personas en Houston era un mar de verde, blanco y rojo.

El golpe de Kirk

Alejandro Kirk, quien regresaba para su segundo Clásico Mundial de Béisbol, asestó el golpe más duro: un jonrón de tres carreras al jardín central izquierdo profundo que amplió la ventaja de México a 10 en la cuarta entrada.

Jarren Durán también se puso el sombrero tricolor de celebración del equipo al conectar su primer jonrón del Clásico Mundial de Béisbol (CMB).

Jonathan Aranda abrió el marcador con un sencillo productor en la primera entrada, y luego corrió por las bases para anotar con el doble de Kirk un bateador después. Su casco salió volando de su cabeza al rodear la tercera base, se lanzó a home y dio una enfática señal de safe al llegar al plato antes del tiro.

Y Randy Arozarena, el héroe de la semifinal del CMB 2023 de México, se sumó a la acción con un doble y dos carreras anotadas.

Los cuatro jugadores son All-Stars de la MLB. Pero no fueron solo ellos. Todos los bateadores de la alineación titular de México conectaron un hit el domingo. México conectó 16 hits en total y limitó a Brasil, que aún busca su primera victoria en el CMB, a solo tres.