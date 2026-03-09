Freddy Peralta usa su cambio para ganar por segunda vez en la primavera

Freddy Peralta de los Mets de Nueva York lanza contra los Cardenales de San Luis durante la tercera entrada de un partido de pretemporada en el Estadio Roger Dean el 27 de febrero de 2026 en Júpiter, Florida. ( RICH STORY/GETTY IMAGES/AFP )

El derecho Freddy Peralta continúa su proceso de integración a su nuevo equipo de los Mets de Nueva York con buenos resultados.

Peralta lanzó tres entradas en los que aceptó tres hits, dos carreras, otorgó un boleto y ponchó a cuatro en la victoria de los Mets 10-4 sobre los Yankees.

El partido le sirvió para hacer ajustes importantes. Tras permitir tres hits consecutivos y dar una base por bola en la primera entrada (lo que le costó dos vueltas), en la siguiente entrada el pitcher de 29 años cambió su arsenal.

“Sí así fue (sobre usar el cambio de velocidad). Vi que me estaban bateando muy temprano, al inicio de cada turno, y como me conectaron dos bloopers, pensé: ‘Tengo que cambiar la estrategia un poco y ver qué pasa después’. Esa fue la decisión que consideramos la mejor en ese momento, y funcionó muy bien incluso en la tercera entrada” dijo Peralta a la transmisión del partido.

En la primera entrada, Peralta usó su recta de cuatro costuras en 15 de 21 envíos al plato. El cambio solo lo usó una vez.

Sin embargo, a partir de la segunda entrada, volvió a lucir como el pitcher dominante que en 2025 encabezó la Liga Nacional en victorias con 17.

Lanzó el cambio siete veces en 17 pitcheos. El resultado: retiró en orden a los Yankees con un rodado a primera base y dos ponches.

En el tercer episodio, Peralta preparó una mezcla salvaje de recta-cambio-curva con los que ponchó a dos e hizo el tercer out con un rodado al montículo. Solo necesitó de siete lanzamientos para salir del inning.

“Todos aquí estamos en la misma dirección. Todos queremos ganar. Me siento muy cómodo aquí y ya saben que mi mentalidad es esa” indicó Peralta cuando se le preguntó sobre el equipo con el que debutó en esta primavera al lanzar tres entradas sin hits ni carreras con tres ponches ante San Luis.

El pitcher quisqueyano está señalado para lanzar el Día Inaugural por los Mets en el Citi Field, cuando enfrenten a los Piratas de Pittsburgh, el sábado 28 de marzo a las 4:00 pm.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/apelar-a-otra-nacionalidad-opcion-para-dominicanos-ir-al-clasico-318d06f9-f1e46e68.jpg Leonardo De Vries es el cuarto prospecto mejor cotizado de todo el béisbol. (FUENTE EXTERNA)

De Vries da grand slam

El azuano Leo De Vries, prospecto número cuatro de todo el béisbol de acuerdo con MLB Pipeline, pegó un grand slam y un jonrón solitario, y se fue de 4-2 con seis remolcadas en el triunfo 7-4 de los Atléticos sobre los Dodgers.

De Vries de 19 años, fue firmado por San Diego por US$ 4.2 millones, pasó a los Atléticos en el cambio del estelar cerrador Mason Miller, es un invitado fuera de roster, y se estima que podría debutar en 2026.