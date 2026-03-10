El relevo de RD responde, resuelve y se alista para lidiar con Venezuela

Gregory Soto ponchó tres en línea en la sexta entrada contra Israel. ( ARCHIVO/ AFP )

Albert Pujols fue claro desde antes del Clásico: "Aquí no hay cerrador, y cada cual tendrá su rol en el bullpen".

Luego de tres presentaciones, el pitcheo dominicano tiene efectividad de 1.80, y el bullpen ha tenido que ver mucho. Desde que en el debut contra Nicaragua, Cristopher Sánchez fuera atacado con seis hits y tres carreras en 1.1 entradas, el relevo dominicano entró en acción y en 14.2 innings en tres juegos, no ha permitido una sola vuelta.

Respaldo a Sánchez

A pesar de tener que entrar a laborar desde la segunda entrada en su primer partido, Huáscar Brazobán (1.2), Juan Mejía (1.0) y Dennis Santana (1.0) no le permitieron un hit a los nicaragüenses en tres entradas y dos tercios.

Luego Seranthony Domínguez, Wandy Peralta y Camilo Doval, lanzaron una entrada cada uno y solo permitieron un hit en total.

Con todo y el partido estar 12-3 a favor de Dominicana, a Gregory Soto le batearon dos sencillos en el noveno pero Elvis Alvarado se encargó de completar la entrada.

El mandato de Pujols es claro: no hay libertades contra nadie.

El uso en el nocaut

En la paliza 12-1 ante Países Bajos, el abridor Luis Severino lanzó cuatro entradas y Pujols activó su plan al usar a Albert Abreu (único en el róster que no es MLB) durante dos entradas y al electrizante Abner Uribe, antes de que Juan Soto se encargara de acabar el partido.

En la victoria contra Israel 10-1, Brayan Bello navegó por cinco entradas y a Gregory Soto se le dio la oportunidad de redimirse. El oriundo de Haina, retiró en fila y por la vía del ponche la entrada que lanzó. Los tres innings finales fueron Carlos Estévez, Peralta y Domínguez, quienes en total solo permitieron un indiscutible.

Contra Venezuela

Mañana contra los venezolanos, el reto del bullpen criollo dependerá primero de qué tanto se mantenga en el montículo, el abridor Sandy Alcántara.

Tras sus dos primeros juegos, Venezuela (.357) es el equipo con el mejor promedio de bateo del torneo. En su alineación tienen desde jugadores como Luis Arráez (2.292), líder de OPS del Clásico hasta sluggers como Ronald Acuña Jr. y Eugenio Suárez que en un partido intenso, querrán tomar varios turnos y por ende serán rivales complicados para el relevo quisqueyano.

"Nosotros estamos listos, preparados y confiamos en nuestro staff", dijo Pujols.