Estados Unidos complica a México con gran actuación de Paul Skenes

Paul Skenes del equipo de Estados Unidos lanza en la primera entrada contra el equipo de México durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Parque Daikin el 9 de marzo de 2026 en Houston, Texas. Alex Slitz/Getty Images/AFP ( ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VÍA AFP )

Estados Unidos, que se cobró revancha de su derrota de 2023, suma un pleno de tres victorias en el Grupo B y tiene prácticamente asegurado el liderato y pase a cuartos de final.

México, con un registro de 2-1, necesitará vencer a Italia (2-0) el miércoles para tener oportunidades de avanzar.

Estados Unidos se apuntó sus cinco anotaciones en la tercera entrada, con un jonrón de dos carreras de su superestrella Aaron Judge y otro cuadrangular de tres de Roman Anthony.

Skenes contundente

El estelar lanzador Paul Skenes, vigente ganador del premio Cy Young, mantuvo a raya a México durante cuatro innings en los que sólo permitió un hit y firmó siete ponches.

Pero cuando el as de los Piratas de Pittsburgh terminó su labor, México revivió en la sexta entrada con el primer jonrón de Durán y otra anotación de Jonathan Aranda tras sencillo de Joey Meneses.

Durán estrechó el cerco con otro jonrón en el octavo inning pero los locales resistieron los últimos asaltos y la presión del público mexicano, con cánticos de "Sí se puede", para devolverles la derrota encajada en la fase de grupos de 2023.