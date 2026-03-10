Estados Unidos complica a México con gran actuación de Paul Skenes
El estelar Cy Young solo permitió un hit en cuatro entradas y abanicó a siete contrarios
Estados Unidos, que se cobró revancha de su derrota de 2023, suma un pleno de tres victorias en el Grupo B y tiene prácticamente asegurado el liderato y pase a cuartos de final.
México, con un registro de 2-1, necesitará vencer a Italia (2-0) el miércoles para tener oportunidades de avanzar.
Estados Unidos se apuntó sus cinco anotaciones en la tercera entrada, con un jonrón de dos carreras de su superestrella Aaron Judge y otro cuadrangular de tres de Roman Anthony.
Skenes contundente
El estelar lanzador Paul Skenes, vigente ganador del premio Cy Young, mantuvo a raya a México durante cuatro innings en los que sólo permitió un hit y firmó siete ponches.
Pero cuando el as de los Piratas de Pittsburgh terminó su labor, México revivió en la sexta entrada con el primer jonrón de Durán y otra anotación de Jonathan Aranda tras sencillo de Joey Meneses.
- Durán estrechó el cerco con otro jonrón en el octavo inning pero los locales resistieron los últimos asaltos y la presión del público mexicano, con cánticos de "Sí se puede", para devolverles la derrota encajada en la fase de grupos de 2023.