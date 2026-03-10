×
Paul Skenes
Paul Skenes

Estados Unidos complica a México con gran actuación de Paul Skenes

El estelar Cy Young solo permitió un hit en cuatro entradas y abanicó a siete contrarios

    Expandir imagen
    Estados Unidos complica a México con gran actuación de Paul Skenes
    Paul Skenes del equipo de Estados Unidos lanza en la primera entrada contra el equipo de México durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Parque Daikin el 9 de marzo de 2026 en Houston, Texas. Alex Slitz/Getty Images/AFP (ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VÍA AFP)

    Estados Unidos, que se cobró revancha de su derrota de 2023, suma un pleno de tres victorias en el Grupo B y tiene prácticamente asegurado el liderato y pase a cuartos de final.

    México, con un registro de 2-1, necesitará vencer a Italia (2-0) el miércoles para tener oportunidades de avanzar.

    Estados Unidos se apuntó sus cinco anotaciones en la tercera entrada, con un jonrón de dos carreras de su superestrella Aaron Judge y otro cuadrangular de tres de Roman Anthony.

    Skenes contundente

    El estelar lanzador Paul Skenes, vigente ganador del premio Cy Young, mantuvo a raya a México durante cuatro innings en los que sólo permitió un hit y firmó siete ponches.

    Pero cuando el as de los Piratas de Pittsburgh terminó su labor, México revivió en la sexta entrada con el primer jonrón de Durán y otra anotación de Jonathan Aranda tras sencillo de Joey Meneses.

    • Durán estrechó el cerco con otro jonrón en el octavo inning pero los locales resistieron los últimos asaltos y la presión del público mexicano, con cánticos de "Sí se puede", para devolverles la derrota encajada en la fase de grupos de 2023.
      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.