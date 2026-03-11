El minuto a minuto del Clásico Mundial de Béisbol en el partido Venezuela-República Dominicana
Se va en blanco el equipo dominicano en la parte alta del segundo episodio. Dominicana 2-Venezuela 1.
09:32 p.m.marzo 11, 2026
Fernando Tatis disparó jonrón de tres carreras en la alta del cuarto contra Antonio Senzatela para poner el partido 7-3.
Huascar Brazobán entró a lanzar por Sandy Alcántara y saca el cero en el cierre del capítulo con un ponche a Ronald Acuña.
08:44 p.m.marzo 11, 2026
Termina la segunda entrada en blanco para Venezuela. Dominicana gana el partido dos carreras por una.
08:11 p.m.marzo 11, 2026
A las 8:08 fue el primer pitcheo del lanzador venezolano Eduardo Rodríguez contra Fernando Tatis. Una bola. Finalmente lo ponchó.
07:59 p.m.marzo 11, 2026
Don Juan Marichal realizó el lanzamiento de honor previo al partido Venezuela-República Dominicana.
07:53 p.m.marzo 11, 2026
La serie particular entre los dos equipos la domina República Dominicana cuatro partidos contra uno.