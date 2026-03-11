×
Minuto a Minuto

    El minuto a minuto del Clásico Mundial de Béisbol en el partido Venezuela-República Dominicana

    Los dos equipos se enfrentan por sexta ocasión en este escenario
    Expandir imagen
    El minuto a minuto del Clásico Mundial de Béisbol en el partido Venezuela-República Dominicana
    Jugadores de Dominicana celebran este lunes, en un partido del Clásico Mundial de Béisbol entre Israel y República Dominicana en el estadio LoanDepot Park en Miami (Estados Unidos). (EFE / ALBERTO BOAL)

    Se va en blanco el equipo dominicano en la parte alta del segundo episodio. Dominicana 2-Venezuela 1. 

    • 09:32 p.m.marzo 11, 2026

      Fernando Tatis disparó jonrón de tres carreras en la alta del cuarto contra Antonio Senzatela para poner el partido 7-3.
      Huascar Brazobán entró a lanzar por Sandy Alcántara y saca el cero en el cierre del capítulo con un ponche a Ronald Acuña.

    • 08:44 p.m.marzo 11, 2026

      Termina la segunda entrada en blanco para Venezuela. Dominicana gana el partido dos carreras por una.

    • 08:11 p.m.marzo 11, 2026

      A las 8:08 fue el primer pitcheo del lanzador venezolano Eduardo Rodríguez contra Fernando Tatis. Una bola. Finalmente lo ponchó.

    • 07:59 p.m.marzo 11, 2026

      Don Juan Marichal realizó el lanzamiento de honor previo al partido Venezuela-República Dominicana.

      Expandir imagen
      Infografía
      El inmortal de Cooperstown, Juan Marichal, derecha, realizó el lanzamiento de honor. El lanzador del equipo dominicano recibió el pitcheo.

    • 07:53 p.m.marzo 11, 2026

      La serie particular entre los dos equipos la domina República Dominicana cuatro partidos contra uno.

      Expandir imagen
      Infografía

