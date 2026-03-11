Este es el menú oficial que degusta este miércoles el equipo dominicano del Clásico

Jugadores dominicanos celebran durante un partido del Clásico Mundial ( FUENTE EXTERNA )

Para poder conectar batazos descomunales, tirar duro los lanzamientos y gritar con emoción a todo pulmón, al mejor estilo dominicano, los peloteros que representan el país en el Clásico Mundial de Béisbol, se alimentarán en esta jornada con comida criolla.

El responsable es Héctor Mercedes, empresario dominicano que es propietario de "Milly's Restaurant", un popular local de comidas criollas en Miami, y que este miércoles cerró sus puertas al público para atender la delegación quisqueyana.

"Para hoy el equipo tendrá churrasco, camarones al ajillo, carne guisada, filetillo de res, van a tener moro, arroz con habichuela, maduros fritos, ensalada y cóctel de camarones", dijo Mercedes al periodista de televisión Martín Rodríguez.

Debido a su larga experiencia en Miami atendiendo equipos de Grandes Ligas con gran presencia dominicana y latina, el Milly's Restaurant fue elegido como el encargado de proveer la nutrición tan necesaria para que los peloteros estén en condiciones de competir.

Mercedes tendrá un menú para tres momentos del día que abarcan desde el almuerzo a la hora de llegada al comedor (arrival), luego de la práctica de bateo (post BP meal), y después de finalizado el partido (post meal).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/11/whatsapp-image-2026-03-11-at-172436-16ad7648.jpeg Foto en la que se muestra el menú para los tres momentos en los que la delegación dominicana estará en el popular restaurant de Miami. (FUENTE EXTERNA)

"La primera será a las dos de la tarde, la otra ronda será a las 4:45 y el próximo, después del juego", señaló Mendoza.

Buenas reseñas

En su página ofical, el restaurante goza de muy buenas reseñas y evaluaciones por parte de comensales que han querido destacar el partcular sabor del sazón criollo en sus platos, así como la variedad de los mismos.

"Excelente mondongo, sancocho, picalonga, y ¡el cheesecake de batata!", dejó un post un usuario que se identifcó como Gregory Pimentel Fernández.

Mientras que otra persona llamada Leonardo Rosario opinó que "Es excelente, en todo el sentido de la palabra, es como estar en tu amada tierrra que te vio nacer, comiendo a gusto con todo".