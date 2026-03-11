Pasquantino le pide perdón a los dominicanos y envía mensaje: ¨¡Licey Campeón!, vuélvanme a invitar¨

Vinnie Pasquantino #9 del equipo italiano observa la primera entrada contra Gran Bretaña durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin Park el 8 de marzo de 2026 en Houston, Texas. ( ALEX SLITZ/GETTY IMAGES/AFP )

Por su aplastante ofensiva, su efectivo pitcheo y las entusiastas celebraciones de su fanaticada, la actuación de República Dominicana en el Clásico Mundial, está llamando la atención de todo el mundo del béisbol y hasta remueve las conciencias de peloteros que alguna vez estuvieron en el país.

Es el caso del primera base de Italia, Vinnie Pasquantino, quien antes de ser parte de la alineación que le quitó el invicto a Estados Unidos, quiso entregar un mensaje de cariño al país que le permitió jugar pelota invernal en la temporada 2021-22.

"Me gustaría hablarle a la gente de la República Dominicana rápidamente", dijo Pasquantino. "Por favor, vuelvan a invitarme algún día. Estoy mirando directamente a la cámara. Me disculpo por lo mal que jugué en esa liga. Me despidieron de esa isla muy rápido con lo mal que jugué. Entonces, me gustaría volver algún día y enseñar que puedo ir (y producir)", dijo el inicalista de los Reales de Kansas City en rueda de prensa antes del partido.

Breve paso

Pasquantino en LIDOM vio acción en ocho partidos con los Tigres del Licey y tuvo un anémico promedio de .133 (31-4) con un jonrón, dos remolques y tres anotadas.

De todas maneras, en su memoría quedan los recuerdos de lo que vivió en esa breve estancia en el país y antes de concluir sobre la referencia que hizo al béisbol quisquyeano, se despidió con el grito de guerra de la fanaticada azul, y lo hizo en español.

¨¡Vamos Licey, Licey Campeón!", dijo el jugador de 28 años al tiempo que señaló que fue un honor representar al equipo con más títulos de la LIDOM y que República Dominicana ¨es grandiosa¨.