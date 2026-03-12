Detalles que hacen de Corea del Sur un digno rival para República Dominicana en cuartos de final

El surcoreano Moon Bo Gyeong anota tras conectar un jonrón de dos carreras durante la segunda entrada del partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Australia y Corea del Sur en el Tokyo Dome en Tokio, Japón, el 9 de marzo de 2026. (Japón, Corea del Sur, Tokio) ( EFE/EPA/FRANCK ROBICHON )

Cuando en estos tiempos se piensa en el beisbol asiático, inmediatamente viene a la mente de los fanáticos, la figura de Shohei Ohtani, que es capaz de lanzar y batear... haciendo ambas bien cosas.

Pero Ohtani es japonés, y en esa zona del mundo, unos vecinos son los rivales de República Dominicana hoy a las 6:30 pm.

Se trata de Corea del Sur, un país que conoció el béisbol entre 1904 y 1905, que tiene su liga profesional desde 1982 (la KBO) y que contra Dominicana, seguirá fiel a su estilo de juego ofensivo: bateo de contacto, "hit and run", avanzar los corredores y sacrificios.

El estilo de Corea del Sur, obligará a Dominicana a prepararse para posibles entradas largas (con bateadores dispuestos a recibir la mayor cantidad de pitcheos posibles), y estar bajo presión a nivel defensivo, con batazos cortos o de media distancia, hacia todos los ángulos del terreno.

Incluso contra Japón en este Clásico Mundial, los surcoreanos lograron mantenerse en juego y llegó a empatar el partido 5-5 con un jonrón, mantener ese resultado hasta el séptimo, hasta que finalmente cayeron 8-6.

Pero el partido del Grupo A, en el que Corea del Sur "sacó las garras", fue cuando logró la clasificación contra Australia (un equipo con varios jugadores estadounidenses), por un score de 7-2 en el que modificaron su ataque y se apoyaron en la gran figura del conjunto Bo Gyeong Moon, que dio tres hits y empujó cuatro carreras.

Moon es líder del torneo en carreras impulsadas (11) del Clásico, y en el ataque de los asiáticos recibe la ayuda de Shay Whitcomb de los Astros de Houston (2 jonrones el día del debut ante República Checa ), Jung-hoo Lee (bateador de .400 en la KBO) y otros bateadores de contacto y velocidad como el infielder de los Dodgers Hyeseong Kim .

Corea también se caracteriza por jugar una defensa intensa y disciplinada, que rara veces "regala carreras.

Así manejan el pitcheo

Desde el montículo, los surcoreanos se apoyan en el veterano zurdo Hyun-Jin Ryu (lanzó con Toronto hasta 2023), y el derecho Won Tae-in de los Samsung Lions de la liga local.

Al igual que Dominicana, Corea del Sur no exige muchas entradas a sus abridores, para luego utilizar una batería de relevistas que solo lanzan una entrada, lo que hace que la alineación contraria esté enfrentando un pitcher nuevo en cada turno.

Riley O’Brien, que tuvo seis salvados en 45 juegos con los Cardenales en 2025, el rostro más conocido del bullpen surcoreano que buscará este viernes librarse de la tormenta ofensiva quisqueyana.