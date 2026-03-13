Austin Wells luego del nocaut: ¨Cada día me siento más dominicano¨

Otro juego del Clásico, otra victoria quisqueyana, y otra jornada en la que un norteamericano nacido en Arizona se siente cada vez más un auténtico representante de su herencia dominicana.

Austin Wells conectó un jonrón de tres carreras en la parte baja del séptimo episodio para enviar la pelota al otro lado de la pared del jardín derecho, y clasificar a la República Dominicana a su tercera semifinal en la historia del Clásico Mundial, con un triunfo 10-0 por nocaut sobre Corea del Sur.

¨Cada día me siento más dominicano, definitivamente¨ fueron las primeras palabras de Wells emocionado y con una amplia sonrisa, en la rueda de prensa luego del partido.

Debido a que cuando empezó a hablar no se escuchaba el micrófono que tenía en frente, cuando se le hizo una segunda pregunta sobre su experiencia con el equipo dominicano en el Clásico Mundial, se le solicitó que repitiera sus declaraciones, ocasión que el catcher de 26 años se animó a decir en español: ¨¿Otra vez?¨, lo que causó varias carcajadas entre los miembros de la prensa.

¨Estar al lado de jugadores como Junior (Caminero, a quien tenía al lado en la rueda de prensa), y todo el equipo, es un honor increíble, y representar no solo a mi familia, sino a la República Dominicana, es algo que no voy a olvidar, y que espero poder volver a repetir¨, indicó el receptor que lleva dos jonrones en el Clásico Mundial.

Wells señaló que el jonrón del viernes fue el más importante de su carrera porque ayudó a Dominicana a estar a dos victorias más de lograr el título del Clásico Mundial por segunda ocasión.

Su favorito

El pelotero de tres años de experiencia en MLB, colocó su jonrón del viernes por encima del que pegó con los Yankees en la Serie Mundial del 2024, con el que se convirtió en el catcher más joven la historia de la franquicia en conectar un cuadrangular en el llamado ¨Clásico de Otoño¨. Wells al momento de la hazaña, tenía 24 años.

¨(El del viernes), podría ser uno de mis favoritos...sino el más favorito¨, señaló.

La madre de Austin Wells, Michelle Fernández, nació en New Jersey pero sus padres nacieron en República Dominicana.

El abuelo de Wells, el doctor Luis Felipe Fernández Mena, era nativo de San Francisco de Macorís, mientras que su abuela, Sandra Pérez, tiene raíces en San Pedro de Macorís y La Romana. Desde niño, el receptor tuvo un fuerte vínculo con sus abuelos dominicanos, a los cuales visitaba cada año durante el verano.