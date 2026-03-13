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Brayan Bello
Brayan Bello

Boston llama a Brayan Bello y estaría descartado su regreso con Dominicana al Clásico

El derecho está señalado para lanzar por los Medias Rojas, el sábado a las 6:05 pm contra Atlanta

Según reportes, el gerente general Nelson Cruz entendió la petición de Boston y accedió a ella

  • Daniel Santana - Twitter
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Boston llama a Brayan Bello y estaría descartado su regreso con Dominicana al Clásico
Brayan Bello de República Dominicana lanza durante la primera entrada contra Israel en el LoanDepot Park el 9 de marzo de 2026. (CARMEN MANDATO/GETTY IMAGES/AFP)

El derecho Brayan Bello regresó este viernes al campo de entrenamientos de los Medias Rojas en Fort Myers (Florida), con lo que se descarta que pueda regresar con el equipo dominicano, en caso de que los quisqueyanos avancen en el Clásico Mundial.

En la página oficial de MLB, Bello aparece como el lanzador abridor de Boston para el partido de Spring Training del sábado contra los Bravos de Atlanta.

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Infografía
Bello se enfrenta este sábado al derecho Bryce Elder. (FUENTE EXTERNA)

Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano, aseguró desde Miami que entendieron los requerimientos de Boston, en el sentido de que Bello estaría atrasado en su ritmo de preparación de cara a la temporada de MLB, por lo que necesita entradas de trabajo.

Mientras que el periodista Enrique Rojas de ESPN, informó a través de su cuenta de X, que estaría prácticamente descartada la posibilidad de que Bello regrese con el conjunto quisqueyano.

Confía en Severino

El oriundo de Samaná, dijo al llegar a Fort Myers que entiende la petición del equipo sobre su calendario de preparación, y espera que Luis Severino, que sería el pitcher dominicano que juegue en semifinales si Dominicana avanza frente a Corea del Sur, haga un gran trabajo defendiendo los colores patrios.

Bello se anotó la victoria dominicana 10-1 contra Israel, luego de lanzar cinco entradas en las que solo permitió un hit y ponchó a siete.

  • El pitcher de 26 años tuvo una sólida actuación en la temporada 2025 de las Grandes Ligas con los Boston Red Sox.

En 29 aperturas, registró marca de 11 victorias y 9 derrotas, con 3.35 de efectividad en 166.2 entradas lanzadas, además de 124 ponches y un WHIP de 1.24, consolidándose como una de las piezas importantes de la rotación del equipo.

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Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Santo Domingo. Es periodista especializado en deportes desde 1999.