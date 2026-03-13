Juan Soto sobre el deslizamiento en home: "Me salió natural"

Juan Soto de la selección de República Dominicana anota una carrera deslizándose hacia el plato contra Dong Won Park #27 de la selección de Corea en la tercera entrada del partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el loanDepot Park el 13 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( AL BELLO/GETTY IMAGES/AFP )

En la victoria aplastante 10-0 de Dominicana sobre Corea del Sur en los cuartos de final del Clásico Mundial de béisbol, hubo varios momentos emocionantes, y Juan Soto fue el protagonista de uno de ellos.

Soto abrió el tercer episodio con una línea de hit al jardín central contra los envíos del lanzador Jung Hoo Lee. Tras él, Vladimir Guerrero Jr., que ya había realizado un sensacional deslizamiento para traer la primera carrera dominicana en el segundo inning, conectó un doble center field.

El coach de tercera de Dominicana, Carlos Febles, envío a Soto hacia el home, que había salido como una bala desde la primera base.

Al llegar a la goma, Soto evadió el guante del receptor Dong Won Park y con su mano derecha alcanzó a tocar el home y así anotar la carrera que puso el juego 4-0.

Logró el objetivo

"Me salió natural, simplemete fui ahí (al home) y evadí el tag (el toque del guante ), y me salió bien", dijo Soto a la transmisión oficial del partido.

"Me entró un poco de arena en los ojos, pero eso no fue nada, estamos bien eso no nos detiene", dijo el jardinero de los Mets cuando se le consultó cuando se vio que el trainer del equipo le administraba gotas oculares tras llegar al dugout.

Sobre el próximo rival contra el que vaya Dominicana, sea en semifinales o en caso de avanzar a la gran final del Clásico Mundial, el outfielder de 27 años aseguró que el enfoque del equipo está en ellos mismos, para que su preparación les de la victoria en cualquier instancia.