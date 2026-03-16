Pujols por el ponche a Perdomo: "No me voy a enfocar en ese último pitcheo"

En el punto gris que está debajo de la zona de strike, la transmisión de televisión de MLB localizó el pitcheo con el que poncharon a Gerlado Perdomo. ( FUENTE EXTERNA )

El equipo dominicano se despide del Clásico Mundial en medio de una controversia generada por el umpire Cory Blaser al cantar como strike un lanzamiento bajo del cerrador Mason Milller con el que Geraldo Perdomo quedó ponchado y Estados Unidos eliminó a Dominicana por 2-1.

"Yo no me voy a enfocar en ese último pitcheo. Fue un tremendo partido, entre dos tremendos equipos. Me siento super orgulloso por cada uno de los muchachos. Hicimos todo lo que se pudo, y levantamos nuestra bandera en alto", dijo Pujols.

El manager dominicano agradeció a todos los jugadores que hicieron lo posible para que Dominicana tuviera una gran participación y mencionó el caso de Austin Wells que sin ser haber nacido en el país, se entregó a la causa quisqueyana.

El strike a Aybar

La sitación hizo recordar el episodio famoso ocurrido en el Clásico del 2013, entre Dominicana y Estados Unidos durante un juego de eliminación, el 14 de marzo de 2013 en Miami. Es uno de los momentos más recordados del torneo.

Con Erick Aybar en el plato y la cuenta en 1-1, El umpire Ángel Hernández cantó strike un slider que estaba más de un pie fuera de la zona. La pelota estaba tan afuera que ni el catcher intentó "framing" para engañar al árbitro.

pegó una línea de hit al prado derecho, Nelson anotó para romper un empate a una vuelta, y el conjunto quisqueyano terminó ganando por 3-1. Ahora Dominicana no corrió la misma suerte, porque el controversial strike sentenció el ponche para Perdomo quien reaccionó visiblemente molesto. RELACIONADAS Estados Unidos elimina a Dominicana y avanza a la final del Clásico Mundial

Daniel Santana Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Santo Domingo. Es periodista especializado en deportes desde 1999.

Aybar reaccionó molesto porque la cuenta pasó a. El lanzador