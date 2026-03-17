Trump sugiere que Venezuela sea parte de EE.UU. tras ganar el Clásico Mundial de Béisbol

El lanzador venezolano Daniel Palencia (C) es rodeado por sus compañeros de equipo tras ponchar al estadounidense Román Anthony para el último out y ganar la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Estados Unidos y Venezuela en el estadio de béisbol LoanDepot Park en Miami, Florida, Estados Unidos, el 17 de marzo de 2026. ( EFE )

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a sugerir que Venezuela sea un nuevo estado de Estados Unidos después de que el equipo suramericano le ganara a la novena del país norteamericano y conquistara su primer Clásico Mundial de Béisbol.

"Statehood" (término que en inglés denota condición de estado de Estados Unidos), publicó el mandatario, en su cuenta de Truth Social, luego de que Venezuela derrotara a Estados Unidos por 3-2 en Miami en la final del WBC.

La reacción del presidente fue una reiteración a su comentario sarcástico del lunes cuando celebró la victoria de Venezuela sobre Italia en las semifinales y dijo: "Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?".

El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que se acordó con las autoridades interinas de Venezuela "restablecer relaciones diplomáticas y consulares", dos meses después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación ordenada por Trump.

Posteriormente, el día 10, el Departamento de Estado notificó al tribunal de Nueva York que lleva el caso contra Maduro que reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de la nación suramericana.

El partido final

En una última entrada de infarto, Venezuela derrotó el martes 3x2 a Estados Unidos en Miami y se coronó por primera vez campeona del Clásico Mundial de béisbol.

La final llegó empatada 2x2 al noveno inning, cuando un doble de Eugenio Suárez impulsó la carrera ganadora de Javier Sanoja en medio del éxtasis de la hinchada venezolana, abrumadoramente mayoritaria en el loanDepot Park.

Venezuela, donde el béisbol es deporte nacional, completó su torneo de ensueño tumbando en su territorio al favorito Estados Unidos, en el contexto de las tensas relaciones entre ambos gobiernos tras la captura en enero del presidente Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas.

Una de las potencias del mundo del béisbol, Venezuela tenía hasta ahora una tercera posición de 2009 como mejor resultado en el principal torneo de selecciones de este deporte.