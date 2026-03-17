Venezuela conquista su primer Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a EE. UU. en Miami

El venezolano Eugenio Suárez conectó un doble impulsor frente al lanzador estadounidense Garrett Whitlock, permitiendo que Javier Sanoja anotara la carrera de la ventaja durante la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Estados Unidos y Venezuela, celebrada el 17 de marzo de 2026 en el LoanDepot Park, en Miami. ( EFE )

Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del planeta tras vencer este martes en Miami a Estados Unidos por 2-3 y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol, impulsado por un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada, cuando el marcador reflejaba un empate a 2.

El doble de Suárez, que llevó a Javier Sanoja a base, rubricó una victoria que comenzó con las anotaciones de Salvador Pérez, en la tercera entrada y de Wilyer Abreu, en la cuarta, mediante jonrón.

Aunque Bryce Harper igualó el partido a 2 con otro jonrón en la octava entrada, Venezuela se recompuso inmediatamente ante un estadio repleto de aficionados venezolanos, y asestó a Estados Unidos su segunda derrota consecutiva en la final, después de que cayera contra Japón en 2023 por 2-3.