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Maikel García
Maikel García

Maikel García, MVP del Clásico Mundial de Béisbol

Con promedio de .385 y 10 hits, el campocorto de los Reales dominó el Clásico Mundial 2026

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    Maikel García, MVP del Clásico Mundial de Béisbol
    Maikel García #11 de la selección de Venezuela posa con el trofeo de Jugador Más Valioso tras la victoria por 3-2 contra la selección de Estados Unidos en el loanDepot Park el 17 de marzo de 2026 en Miami, Florida. (AL BELLO/GETTY IMAGES/AFP)

    El venezolano Maike García fue nombrado 'MVP' del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el que Venezuela se proclamó por primera vez campeona tras derrotar a Estados Unidos por 3-2 en un partido en que el campocorto contribuyó con una carrera impulsada.

    "Agradecido con Dios por esta oportunidad de hacer historia con este gran grupo. Nosotros salíamos a jugar todos los días por los 30 millones de venezolanos", dijo García en la ceremonia de premiación.

    "Solo estaba pensando en que iba a hacer cuando ganáramos, sabía que íbamos a ganar ese juego, confiaba en mi cerrador y gracias a Dios se dio la victoria y pudimos darle la victoria al país", agregó el campocorto de los Kansas City Royals de la MLB.

    Actuación productiva

    García fue el jugador con más 'hits' logrados en el Clásico Mundial con 10 en 26 pasos por base, y registró un promedio de bateo de .385. En total registró 7 carreras impulsadas y sumó un jonrón y 3 bases robadas.

    Una de esas impulsadas dio lugar a la primera anotación de la final, cuando empujó al 'home plate' a Salvador Pérez con un globo de sacrificio en la tercera entrada.

    • "La próxima vez que hagan un ranking del Clásico MundialVenezuela es numero 1, el resto que se arreglen", sentenció García.
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