Dominicana proyecta 28 peloteros titulares para el Día Inaugural de 2026

Juan Soto durante una práctica de los Mets en los entrenamientos de primavera de esta campaña. ( ARCHIVO/ AFP )

Conforme se acerca el 25 de marzo, Día Inaugural de la temporada de la MLB, los equipos proyectan sus alineaciones para la que será la campaña número 126 del circuito.

Un total de 28 jugadores dominicanos aparecen a la fecha para estar en uniforme cuando cada equipo juegue su primer partido, mientras otros no verán acción ese mismo día aunque sí pertenecen a la rotación o al bullpen de un conjunto en específico.

El debate entre hacer el roster de 26 hombres del equipo o empezar la temporada en las ligas menores es la lucha de los que buscan establecerse o regresar al Big Show.

Seis en la Americana

Los quisqueyanos que serán parte de la alineación de sus equipos desde el primer día en la Liga Americana son los siguientes: Vladimir Guerrero Jr. (Toronto), Junior Caminero (Tampa Bay), José Ramírez (Cleveland), Yainer Díaz (Houston), Julio Rodríguez y Víctor Robles lo harán con Seattle. Amed Rosario busca espacio con los Yankees.

En el caso de Framber Valdez (Detroit), Brayan Bello (Boston), Luis Gil (Yankees), Luis Castillo (Seattle) y José Soriano (Angels), todos son lanzadores de la rotación de sus conjuntos, pero no serán los pitchers abridores el Día Inaugural de sus franquicias.

Jeremy Peña es el campocorto titular de Houston pero aún se recupera de una lesión en un dedo de su mano derecha.

En el Joven Circuito, hay otros 20 dominicanos que siguen en el roster de 40, pero que su presencia con el equipo peligra, como es el caso del jardinero Jasson Domínguez, a quien los Yankees no le tienen un puesto seguro.

Mayoría en la LN

El grueso de peloteros dominicanos para 2026 estará en la Liga Nacional, en donde iniciarán 29: Eury Pérez, Cristopher Morel, Agustín Ramírez, Otto López, y el as de la rotación Sandy Alcántara están con los Marlins.

Mientras que en los Mets, Freddy Peralta es el primero en subir a la lomita, y le acompañarán en su debut, Juan Soto y Jorge Polanco.

Cristopher Sánchez abrirá por los Filis; Oneil Cruz y Marcell Ozuna batearán por los Piratas; Elly de la Cruz estará con Cincinnati y en Arizona estarán presentes desde el primer día Geraldo Perdomo, Ketel Marte y Carlos Santana.

En San Diego, Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Ramón Laureano y Miguel Andújar abren desde el primer día con los Padres.

Rafael Devers y Willy Adames serán protagonistas desde el primer día con los Gigantes.

Teoscar Hernández con los Dodgers completa la lista de quisqueyanos en la Liga Nacional.

Habría que esperar hasta el final de los entrenamientos para ver qué sucederá con jugadores como Jorge Mateo, que tratan de pelear un puesto en el infield de Atlanta u otros como Gary Sánchez, que buscan asegurarse jugar una temporada más en MLB con los Nacionales de Washington.

Sobre 100 para el primer día

Una vez más se espera que para el inicio de la temporada de Grandes Ligas la suma total de dominicanos en el denominado roster de 40 (lista oficial que exige la MLB para cada equipo), sea cercana al centenar de jugadores.

Esa fue la cifra exacta en 2025, mientras que el año anterior fue de 108. En 2023, la suma total de duartianos en lista oficial de los 30 equipos fue de 104, casi la misma cantidad (105) que se consiguió en 2022.

En 2021 fue la última vez en años recientes que el total bajó de cien jugadores (98), entre tanto que en 2020, fue la cantidad de mayor en años recientes con 110.