Carlos Lagrange presiona para un cupo en la rotación de los Yankees

Luis Gil, en acción con los Yankees en el Spring Training 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La forma dominante del Luis Gil que ganó el Novato del Año en 2024 no aparece en ningún lado.

Su lucha ahora contra una distensión muscular de alta intensidad en el dorsal ancho derecho (espalda) lo ha llevado a librar una batalla que, por momentos, parece perdida.

Gil se sometió a una cirugía Tommy John el 18 de mayo de 2022, luego de sufrir un desgarro del ligamento colateral cubital (UCL) en su codo derecho

Su última salida en el actual Spring Training fue un desastre: le hicieron siete carreras limpias en tres entradas. En 14.1 entradas su efectividad es de 6.28 y su WHIP queda en 1.65.

De abrir 29 partidos (15-7, 3.50) en 2024 a iniciar solo 11 (4-1, 3.32) en 2025, los Yankees siguen dubitativos sobre el futuro del lanzador azuano.

Hace dos años, el derecho de 27 años entró como quinto en la rotación neoyorquina, gracias a un puesto que se abrió por una lesión de Gerrit Cole... y de la misma forma, Gil podría tener su sustituto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/ug4iumbngrgapcrcwijosbdq7u-9a55e4a6.jpg Luis Gil, sigue batallando contra lesiones e inconsistencia. (FUENTE EXTERNA)

Nueva sensación

Oriundo de Bayaguana, Carlos Lagrange, de 22 años, es un talento formidable en el sistema minoritario de los Mulos del Bronx.

Tiene una recta que toca las 100 millas por hora (mph), y tanto su cambio, como su sweeper (rompiente) y slider, pasan de 90 mph, lo que hace su repertorio literalmente imbateable, y se considera listo para MLB.

Lo más letal de su arsenal es la localización de esos pitcheos.

Registró una efectividad de 0.66 con 13 ponches y solo seis hits permitidos en 13.2 entradas en los entrenamientos.

Aunque por el momento, los Yankees decidieron ayer que Lagrange comience la temporada en las menores, el dirigente Aaron Boone advirtió que el movimiento no fue fácil, y que el derecho (prospecto número dos de la organización) podría debutar pronto.

"(Carlos) hizo que esta fuera decisión difícil. Al principio, ni siquiera pensé que no la tomaría. Sin duda él ha captado la atención de todos. Me encanta su desempeño. No me sorprendería que impactara al principio, a mitad o al final de la temporada", dijo Boone a la prensa que cubre a los Yankees en Tampa Bay.

Boone está sorprendido con Lagrange, no solo por su capacidad sobre el montículo sino además con "su ética de trabajo, su confianza, su adaptabilidad, su capacidad de aprendizaje y su competitividad".

Lagrange llegó a Clase A con 21 años, y esta será su primera vez en Triple A.