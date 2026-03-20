Cristopher Sánchez le gana duelo de zurdos a Tarik Skubal en la recta final de la primavera

Cristopher Sánchez está señalado para abrir el Día Inaugural de los Phillies, el jueves 26 ante Texas. ( FUENTE EXTERNA )

El duelo de zurdos más estelar del Spring Training de la jornada de este viernes, fue ganado por un pitcher dominicano.

Luego de ayudar a Dominicana a llegar a las semifinales del Clásico Mundial con un triunfo ante Corea del Sur, Cristopher Sánchez permitió solo dos hits y una carrera en cinco entradas de labor en las que además ponchó a cuatro.

Su rival era Tarik Skubal, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en el 2025, y quien navegó durante cuatro entradas en las que aceptó seis hits, le hicieron cuatro carreras y alcanzó a abanicar a cinco.

El partido terminó empatado a cuatro carreras, y aunque lo que corresponde en los entrenamientos de primavera es que si los juegos llegan igualados en el marcador automaticamente se detengan, el enfrentamiento Sánchez-Skubal, fue ganado por el quisqueyano.

Su experiencia en el Clásico

Sánchez, segundo en la votación al Cy Young de la Liga Nacional en 2025, tuvo una actuación con claros altibajos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Empezó el 6 de marzo ante Nicaragua en Miami, donde mostró su repertorio basado en sinker de alta velocidad (alrededor de 95-96 mph), cambio y slider.

En esa salida permitió tres carreras y vivió momentos de descontrol, pero también dejó un hecho histórico: logró una entrada de cuatro ponches, algo nunca antes visto en el torneo, evidenciando su capacidad de dominio pese a las dificultades iniciales.

Con el avance del torneo, Sánchez fue ajustando su comando y tuvo su mejor presentación en los cuartos de final ante Corea del Sur (13 de marzo), donde lanzó cinco entradas en blanco con ocho ponches, apoyándose principalmente en su sinker y cambio para generar swings fallidos y rodados, en la victoria 10-0 de República Dominicana.

Terminó el torneo como uno de los líderes en ponches con 12 en total, mostrando recuperación tras su irregular debut y consolidándose como pieza clave en la rotación quisqueyana, cerrando su participación "con broche de oro".