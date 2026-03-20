Campeones del Clásico no podrán viajar a Venezuela por compromisos en EE. UU., dice ministro

La selección venezolana de béisbol, que ganó el martes su primer Clásico Mundial, no podrá viajar a su país por compromisos profesionales. ( FUENTE EXTERNA )

La selección venezolana de béisbol, que ganó el martes su primer Clásico Mundial, no podrá viajar a su país por compromisos profesionales en Estados Unidos, pese a las gestiones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el ministro de Deporte, Franklin Cardillo, en una entrevista difundida este viernes.

"Tienen compromisos con sus equipos y sus equipos, lamentablemente, no les dieron el permiso para poder venir a Venezuela", dijo Cardillo en una entrevista en el canal estatal VTV.

El ministro señaló que Rodríguez incluso dispuso un avión para buscar a los jugadores, quienes -afirmó- habían manifestado su intención de viajar a la nación suramericana, por lo que aseguró que el Gobierno venezolano gestiona una visita del equipo para el próximo noviembre.

El miércoles, Rodríguez anunció que estaba gestionando con el Gobierno de EE.UU. y las Grandes Ligas la visita a su país del equipo venezolano, que derrotó en Miami por 3-2 a la selección estadounidense.

Compromisos impiden el regreso

Cardillo manifestó también que espera que su país sea sede de la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol.

"Tenemos la mejor afición de América Latina y del mundo, diría yo, estamos seguros de que vamos a llenar el estadio sin necesidad de mucho, la gente va a llegar prácticamente sola a disfrutar de la buena pelota", expresó.

Asimismo, dijo que el cambio de sede de la Serie del Caribe a México fue una "mala decisión", ya que, indicó, Venezuela ha "demostrado con hechos la buena organización de grandes eventos deportivos en el país".

El pasado diciembre, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe le retiró la sede de la Serie del Caribe a Venezuela, luego de que las ligas de República Dominicana, México y Puerto Rico se negaran a participar en el torneo.

Esa decisión se produjo tras el incremento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, en medio del despliegue militar en el Caribe, que derivaron en la captura de Nicolás Maduro el pasado enero durante una serie de ataques en el país suramericano.

Día Nacional del Béisbol

El miércoles, la mandataria venezolana declaró el 17 de marzo como el Día Nacional del Béisbol en el país y aprobó la creación de un 'Paseo de las Estrellas' en la Plaza de la Juventud, en el oeste de Caracas, para destacar a los jugadores de la selección venezolana.