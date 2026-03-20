Texas habría realizado un preacuerdo de US$4 millones por un niño dominicano de 12 años

Logo de los Texas Rangers de la MLB. ( FUENTE EXTERNA )

El equipo de los Texas Rangers habría realizado en el país un preacuerdo de US$4 millones de dólares por un niño de 12 años, según informa la cuenta "Rangers.Nation".

En la publicación se indica que el nombre del menor de edad es Andel Pérez, y que el pacto económico corresponde al presupuesto de la organización para el año 2030.

De acuerdo con las reglas vigentes para tales fines, un prospecto amateur fuera de los Estados Unidos, es elegible para firmar su primer contrato profesional si tiene 16 años para el 15 de enero de cada año.

Scouting report

De lo que se conoce hasta el momento, Pérez es capaz de batear pitcheos entre las 95 y 96 millas por hora (mph), además de lanzar a más de 88 mph en el cuadro interior.

En caso de que pueda mantener la salud y las condiciones que ya muestra para el juego, el prospecto podría llegar a las Grandes Ligas a la edad de 20 años.

De acuerdo con scouts que lo han visto en los denominados tryouts (presentación de habilidades), consideran que las herramientas que posee Pérez, además de su enfoque y fortaleza mental, lo colocan como un jugador que "no puede fallar".

Sistema defectuoso

La cultura de los "preacuerdos" se ha masificado en los últimos años en el país, y de acuerdo con reportes de Diario Libre sobre la situación, es cada vez más frecuente que niños entre los 8 y los 10 años no estén en las pequeñas ligas como parte de su iniciación en el deporte.

Varios dueños de ligas infantiles, señalan que los mismos padres son los "agentes" de sus hijos para que antes de los 12 años puedan asegurar un preacuerdo lucrativo, y el niño termine en una pensión recluido junto con otros futuros prospectos concentrados solo en jugar béisbol hasta que a los 16 años, puedan lograr el objetivo de un bono multimillonario.

Como resultado, varios niños son retirados del sistema escolar, alejados de sus familias y comprometidos (como si fueran adultos) a realizar una actividad en la que se busca una meta económica y no la práctica deportiva que ayude a su desarrollo físico y mental.