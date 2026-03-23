Cristopher Sánchez y los contratos de pitchers que no superan a los de bateadores

Sánchez quedó segundo en la votación para el Cy Young de la Nacional en 2025, luego de concluir con 13-5 y 2.50 en 32 salidas. ( ARCHIVO/ AFP )

Para el inicio de la temporada 2026 de la MLB, cinco lanzadores dominicanos están señalados para abrir el Día Inaugural de sus respectivos equipos.

Freddy Peralta (Mets; 26 de marzo); José Soriano (Angels; 26); Cristopher Sánchez (Filis; 26)), Luis Severino (Atléticos; 27); y Sandy Alcántara (Miami; 27) tendrán la primera apertura de sus equipos en la campaña.

Antes de subir al montículo, Sánchez firmó ayer con los Filis una extensión de contrato hasta 2033 y US$ 107 millones.

El acuerdo lo coloca como el segundo total más alto para un pitcher dominicano detrás de la firma como agente libre en febrero pasado de Framber Valdez (US$115 millones).

Montos limitados

El acuerdo de Sánchez y Valdez muestra una vez más que los jugadores de ofensiva son los más apetecidos a la hora de megacontratos.

Sánchez, por ejemplo, fue segundo en las votaciones para el premio Cy Young en al Liga Nacional y es uno de los lanzadores más consistentes de su organización en los últimos dos años.

Su contrato, como el de su compatriota Valdez, no es tan valorado como sí lo son otros lanzadores de diferentes naciones.

Es prudente sacar a Shohei Ohtani (US$ 700 millones por 10 años) por su condición de jugador de dos vías.

El serpentinero de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto es el mejor entre los lanzadores (US$ 325 millones por 12 años) y el de los Yankees, Gerrit Cole (US$ 324 MM por nueve) son los únicos que superan los 300 millones.

En 2019 Cole tuvo marca de 20-5 con 2.50 en 33 salidas. Sin embargo en marzo de 2025, sufrió una rotura del ligamento en su codo de lanzar, se perdió toda la campaña.

Los 5 contratos más altos de RD (pitchers) Lanzador Monto (US$) Años Framber Valdez (DET) 115 MM 3 Cristopher Sánchez (PHI) 107 MM 6 Luis Castillo (SEA) 108 MM 5 Cristian Javier (HOU) 64 MM 6 Sandy Alcántara (MIA) 56 MM 5

Es esa una de las situaciones que hacen de los lanzadores, un mercado muy riesgoso.

Aun así hay otras grandes firmas: Max Fried (Yankees, 218 MM por ocho) y Dylan Cease (Toronto, US$ 210 por siete), entre otros.

Surge la pregunta entonces: ¿Cuál será el primer dominicano en rebasar, al menos, la cifra de los 150 millones?.

Pedro Martínez

A finales de 1997, Pedro Martínez se convirtió en el lanzador mejor pagado de la historia cuando firmó por US$75 millones y seis años con Boston.

En esta época, al calcular la inflación a través de la página NerdWallet, el valor del contrato de Pedro sería de US$151,986,915.89.

Los 5 contratos más altos de RD (Jugadores de posición) Jugadores de posición Monto (US$) Años Juan Soto (NYM) 765 MM 15 Vladimir Guerrero Jr. (TOR) 500 MM 14 Manny Machado (SD) 350 MM 11 Fernando Tatis Jr. (SD) 340 MM 14 Rafael Devers (SF) 313 MM 11

Hoy los equipos pagan más por pitcheo élite; hay más dinero (TV, analytics, valor WAR) y los contratos se han disparado. Así Pedro valdría sobre 300 millones de dólares.

Eso si se compara que los números de Cole, Fried y Cease, se asemejan a los del de Manoguayabo.