Sandy Alcántara poncha a Juan Soto dos veces y está listo para el 2026

Sandy Alcántara inicia el 2026 contra los Rockies. ( ARCHIVO/ AP )

Hasta el pasado día 17 de marzo, ambos defendieron los colores patrios en el Clásico Mundial.

Ahora son rivales en la MLB, y en su despedida del Spring Training, las cosas le salieron mejor al pitcher.

Sandy Alcántara, el lanzador que desde 2022 es el último dominicano en ganar un Cy Young, ponchó dos veces a Juan Soto y abanicó a seis en ruta a completar su última salida de la primavera.

Navegó durante 4.2 entradas, permitió 5 hits y 3 carreras, los Marlins ganaron 4-3. Alcántara termina los entrenamientos con 1-1, 5.68 en 4 salidas pero lo más destacado es que su poder ponchador ha regresado, tras estrucar a 16 en 12.2 innings.

El duelo de Alcántara contra Soto, fue un espectáculo pactado a tres turnos al bate.

En el primero, el azuano puso a Soto en 3-2 y luego lo pasó con un sweeper a 84.6 millas por hora (mph).

Soto hizo los ajustes en su segundo chance en el cuarto inning, y en 2-2 le ligó un hit al center.

Pero en el quinto, Alcántara metió a Soto en 0-2, y al cuarto pitcheo le repitió una velocidad parecida al del primer inning, esta vez un cutter a 86.5 mph y así logró su sexto ponche.

Alcántara está señalado para abrir por los Marlins en el Día Inaugural del equipo, el viernes a las 7:10 p.m. contra Colorado.

Se despide con HR

Vladimir Guerrero Jr. se despidió de la primavera con su único cuadrangular en la victoria 14-1 sobre Tampa Bay.

Si se toma en cuenta lo que hizo con los Blue Jays en el Spring Training, Guerrero Jr., terminó con promedio de bateo de .444 (de 18-8), y 1.267 de OBP, en 8 partidos. Junior Caminero se fue de 2-0 con un boleto.

Los Azulejos hicieron las maletas y salieron ayer rumbo a Toronto, donde abrirán su campaña este viernes 27 a las 7:07 p.m., cuando Vladimir Guerrero Jr. y los campeones de la Liga Americana enfrenten a los Atléticos que van con Luis Severino.

Buena efectividad

Luego de tres salidas, Cristian Javier de los Astros de Houston terminó con efectividad de 1.69, su participación en la pretemporada 2026.

Ayer tuvo una presentación impecable al lanzarle a San Luis cinco entradas de apenas cuatro hits, una carrera, dos boletos y dos ponches, en victoria de los Cardenales 3-2 sobre los Astros.

Javier no tuvo un puesto fijo en los Astros el año pasado y vio acción solo en ocho partidos, ya que en 2024 tuvo que someterse a una Tommy John.