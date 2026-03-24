Las dudas que dejó en los Yankees la última salida de Carlos Lagrange en la primavera

Carlos Lagrange, prospecto dominicano de los Yankees de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La última salida del dominicano Carlos Lagrange, disparó las alarmas en los Yankees de Nueva York.

Ayer en Mesa, Arizona, el joven pitcher prospecto tuvo uno de los peores tramos de su Spring Training.

El resultado final de una derrota 15-6 ante los Cubs y Lagrange fue el protagonista negativo al permitir ocho carreras limpias en apenas 2.2 entradas y recibir nueve hits, con dos bases por bolas otorgadas con cuatro ponches.

El derecho de 22 años había generado expectación tras impresionar durante gran parte del pretemporada tanto con su velocidad en el montículo como con destellos de dominio.

Sin embargo, en Nueva York los medios locales han sido cautelosos al evaluar su actuación tras lo sucedido ayer.

Su sorprendente efectividad de 0.66 en 13.2 entradas, tras las ocho carreras recibidas se disparó a 4.96.

El resultado es un aviso de que antes de que pueda integrar al roster del equipo, a Lagrange le falta pulir aspectos claves de su juego.

Problemas identificados

El foco ha estado puesto en el control y la consistencia, factores que muchos analistas esperaban ver mejorar tras semanas de entrenamientos intensos.

Si bien Lagrange posee una recta potente que puede superar las 100 millas por hora, y su repertorio es prometedor, la acumulación de carreras y la incapacidad para frenar rallies, profundizan las dudas sobre si está listo para un rol de abridor en las Grandes Ligas al inicio de la temporada como en alguna vez se pensó.

A pesar de la mala apertura, hay quienes dentro del entorno del equipo y de la prensa neoyorquina mantienen una postura equilibrada: ver este tropiezo como un paso más en su desarrollo. La decisión de enviar a Lagrange a comenzar la temporada en Triple-A con los Scranton/Wilkes-Barre RailRiders, apunta a que los Yankees ven más valor en pulir su control y sus lanzamientos secundarios antes de tomar la decisión de subirlo, en lugar de forzar una presencia en el roster grande que podría exponerlo a situaciones más duras.