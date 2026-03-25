Luego de salir lesionado durante el viaje que hizo el equipo dominicano del Clásico Mundial a Santo Domingo, Jeremy Peña regresó a la acción con los Astros y dejó su sello de inmediato, pero su presencia para el Día Inaugural todavía no es segura.

El campocorto dominicano conectó un jonrón de dos carreras en su vuelta a la alineación la noche del martes, en el último partido de exhibición de los Astros ante su filial Triple A, los Sugar Land Space Cowboys.

Peña se fue de 4-1, con un cuadrangular de 394 pies hacia el jardín izquierdo en su último turno del sexto inning, en la victoria 6-5 en el Daikin Park. Houston abre su temporada 2026 el jueves a las 4:10 pm cuando reciban a Los Angelinos de Los Ángeles.

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El torpedero All-Star no jugaba desde el 4 de marzo, cuando sufrió una fractura en la punta del dedo anular derecho durante el primer partido de exhibición con la República Dominicana ante los Tigers de Detroit De hecho no fue sino hasta el viernes pasado que volvió a tomar el bate.

"Me sentí bien", dijo Peña. "Siento que ahora mismo la preocupación no es el dedo. El dedo se siente listo. Es cuestión de tomar turnos y sentir que estás listo. He estado fuera desde el 4 de marzo y no he visto pitcheo, así que solo debo volver a tener ritmo de juego", dijo Peña a la prensa que lo abordó en el camarín de los Astros tras el partido.

Sólido enfoque

Aunque no tuvo resultados en sus primeros turnos, el dominicano sacó aspectos positivos de su regreso a la acción.

"Fui a batear en mis primeros tres turnos, obviamente no tuve los resultados que quería, pero me sentí competitivo en el plato y fuerte. Sentí que estaba reconociendo los pitcheos. En general, diría que es una victoria", indicó.

"Obviamente uno quiere jugar. Quieres estar con el equipo, especialmente en el Día Inaugural. Siempre es un día especial, pero al mismo tiempo hay que ser inteligente. Es el inicio de la temporada. Tenemos 162 juegos por delante. Mañana veremos cómo me siento", aseguró el MVP de la Serie Mundial de 2022.

Peña afirmó que el dedo se siente "bien" y que lo percibe "un poco, pero no lo suficiente como para no jugar".

El campocorto de 28 años tuvo una participación limitada en el Spring Training antes de la lesión. Bateó de 11-2 en cuatro juegos. Viene de una temporada en la que registró promedio de .304, con 17 cuadrangulares y 62 impulsadas en 125 juegos.

La decisión sobre su disponibilidad para el Día Inaugural podría definirse el jueves. El dirigente Joe Espada adelantó que Peña tomará prácticas de bateo en vivo el miércoles y, a partir de ahí, el equipo evaluará los próximos pasos.

"Para no jugar en dos semanas o dos semanas y media, pensé que se vio bastante bien", dijo Espada. "El tiempo en el plato, dejó pasar algunos pitcheos difíciles. Le pegó fuerte a dos bolas... vio lanzamientos. Su ritmo se vio bien. Hablamos cuando salió del juego y su cuerpo se sentía fuerte".