VIDEO | Weencel Pérez seguirá con su lucha: aunque pegó dos jonrones, es bajado a las menores

El jardinero dominicano Wenceel Pérez cerró de manera explosiva su participación en el Spring Training al conectar ayer dos jonrones y empujar cinco carreras en la victoria de Detroit 11-8 sobre Colorado.

Pero en la tarde de ayer, el dirigente A. J. Hinch tomó la decisión de que tanto Pérez como los jugadores utility Jace Jung and Trei Cruz comenzarán la temporada en las menores.

Pérez, que venía de pegar 13 cuadrangulares y registrar un OPS+ de 103 en 2025, es una de esas historias de jugadores criollos que todavía no tienen nombres muy sonoros para la fanaticada.

Sin embargo, no para de hacer su trabajo para mantenerse en el Big Show, a pesar de que en 2026, tendrá que seguir luchando.

Wenceel Perez - Detroit Tigers (1)*

Wenceel Perez - Detroit Tigers (2)* pic.twitter.com/fDRtXDQKIB — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) March 25, 2026

"(En ligas menores) pasé muchos momentos de soledad, en los que llegan muchas cosas negativas a la mente. Le di gracias a Dios por mantener la disciplina y seguir mejorando y seguir luchando por mis sueños", dijo Pérez a Diario Libre antes del inicio de los partidos de exhibición de Detroit contra el equipo dominicano que participó en el Clásico Mundial.

Pérez tratará de hacer su trabajo y esperar un llamado del equipo para enfrentar a quienes considera los peloteros dominicanos que más admira.

"Espero poder jugar con Fernando Tatis Jr. y Manny Machado, porque los admiro mucho, y todavía no he coincidió en un juego contra ellos", señaló el pelotero de 26 años que iba rumbo a su tercer año en Las Mayores.

EL versátil jugador que puede accionar en el infield y en los jardines, además de ser bateador ambidextro, fue firmado por Detroit en 2016 por un bono de US$ 550 mil dólares, y en la pelota dominicana pertenece a las Águilas Cibaeñas.

Su perfil

Tras su campaña de 2025, en la que mostró capacidad de contacto —con momentos de producción oportuna y energía en las bases—, Pérez llegaba a este año con un perfil más definido: ser un jugador de rol con potencial de convertirse en pieza regular en el outfield, aunque los planes cambiaron.

El oriundo de Azua buscará fortalecer en las menores su condición de jardinero titular o súper utility, con una proyección realista cercana a un promedio entre .260 y .275, doble dígito en jonrones una vez más y aumentar el valor añadido de su defensa y corrido de bases.

Por otro lado, Detroit había dejado claro en su caso que valoraba su dinamismo, pero que también necesitaba producción sostenida. Su capacidad para embasarse, generar presión y responder en momentos clave será determinante en su regreso a Triple A para mantener la opción de volver al equipo grande.