Austin Wells pega dos hits en el inicio de su segunda temporada como catcher titular de los Yankees

Austin Wells durante un partido con los Yankees, la pasada campaña. ( FUENTE EXTERNA )

Para este 2026, además de la tradicional cobertura que los medios y los fanáticos le dan a los peloteros dominicanos en Grandes Ligas, se agrega un jugador más que hizo su contribución representando el país.

Se trata de Austin Wells, el catcher de 26 años que defendió los colores patrios en la receptoría del Clásico Mundial, y que entra a la que será su segunda temporada como el máscara titular de los Yankees de Nueva York.

Ayer, en la victoria de los Yankees 7-0 sobre los Gigantes, Wells pegó dos hits en tres turnos además de conseguir un boleto, y desde ya sus actuaciones seguro serán objeto de seguimiento. Solo Wells y Giancarlos Stanton fueron los únicos con dos hits en el partido.

Los inatrapables de Wells, fueron ambos contra los envíos del abridor de los Giants, Logan Webb: hit al center field en el segundo y sencillo al jardín derecho en el cuarto.

Su perfil

Wells es considerado un excelente "framer" (mascoteo) de lanzamientos, una habilidad que podría perder parte de su valor con el nuevo sistema automatizado de bolas y strikes de la MLB.

Ofensivamente, Wells no ha estado a la altura de las expectativas, en cuanto a los Yankees se refiere. La temporada pasada bateó para .219 con un OPS de .711. Esos números le valieron muchos abucheos en el Bronx.

Los Yankees confían en que la sólida actuación de Wells en el Clásico Mundial con República Dominicana, marque un punto de inflexión con el bate.

Con RD

Wells terminó el torneo con un OPS de 1.086, y conectó dos cuadrangulares clave: uno ante Países Bajos en la fase de grupos, dentro de una ofensiva dominante, y otro mucho más determinante frente a Corea del Sur en cuartos de final, un jonrón de tres carreras que sentenció el juego por nocaut y aseguró el pase a semifinales.

Luego de una temporada irregular en Grandes Ligas, Wells está mostrando mejores ajustes en el plato, mayor solidez en el contacto.