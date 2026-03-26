Presidente de Toronto sobre Guerrero Jr.: "Su alegría por jugar nos impacta a todos"

El primera base de los Azulejos de Toronto Vladimir Guerrero Jr. le da un beso a su gorra del equipo durante la conferencia de prensa en la que se anunció su contrato ( FUENTE EXTERNA )

En un encuentro ayer entre el presidente y director ejecutivo de los Blue Jays, Mark Shapiro, y el capítulo canadiense de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, era obvio que Vladimir Guerrero Jr. iba a ser tema de conversación.

Al ser cuestionado sobre cómo ve a Vladdy luego de sus actuaciones en la postemporada de 2025 y en el Clásico Mundial de Béisbol, Shapiro aseguró que lo de Guerrero Jr. es positivamente contagioso:

"Vladimir trae consigo las mismas cosas que tenía a los 18 años, esa alegría de jugar...eso nos impacta a todos de manera mucho más poderosa. Y si eso nunca cambia, entonces ese será su mayor impacto en este equipo, en esta franquicia y en esta afición, porque lo sienten. Es auténtico. Es genuino", dijo Shapiro.

El ejecutivo de Toronto cree Guerrero Jr. ahora piensa en su capacidad de impactar e imprimir su sello en el equipo y sobre su habilidad de relacionarse con Canadá de manera distinta a como lo hacía hace un año.

Guerrero Jr. firmó en abril pasado una extensión de contrato por 14 años y 500 millones de dólares, que lo mantiene en Toronto desde 2026 hasta la temporada de 2039, y lo convierte en uno de los rostros deportivos más importantes del deporte profesional en Canadá.

En 156 juegos el año pasado, Vladimir Guerrero Jr. bateó para .292 con 23 jonrones, 84 carreras impulsadas y terminó con un OPS de .848, además de ser electo a su quinto Juego de Estrellas consecutivo y liderando a Toronto hasta el Juego 7 de la Serie Mundial.

En el Clásico Mundial de Béisbol con República Dominicana, Guerrero Jr. terminó segundo en hits del torneo (8), pegó dos jonrones, empujó ocho y su OPS de 1.420 finalizó entre los mejores 10 de la competición.

¿Lo llevará a 2026?

Cuando se le preguntó sobre si Guerrero Jr. será capaz de llevar todo ese juego electrizante a la temporada regular, Shapiro no dudó en asegurarlo.

"Sería casi imposible que jugara a esos niveles durante toda una temporada —sería casi histórico—, pero la esperanza es que podamos ver algo más cercano a eso, porque en verdad lo puede hacer. Insisto, es solo una proyección en su carrera y nunca hay duda sobre de lo que potencialmente es capaz de hacer", sentenció.

La temporada 2026 de los Blue Jays inicia este viernes cuando a las 7:07pm reciban a los Atléticos.