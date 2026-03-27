Félix Neón: otro árbitro dominicano que toca las puertas de la MLB

A los encargados de impartir justicia sobre el terreno de juego, se acaba de sumar un sustituto dominicano.

Luego de finalizar la pretemporada en la Grandes Ligas, Félix Neón, con amplio recorrido en Lidom y ligas menores, fue notificado por el departamento de umpires de la MLB para que sea un "call-up" (árbitro suplente).

La noticia fue confirmada a Diario Libre por Orlando Díaz, presidente de la Asociación de

Árbitros del Distrito Nacional, y quien conversó por la vía telefónica con Neón durante esta semana.

"Félix no es de mucho mostrar emociones, pero está feliz de haber logrado el objetivo" dijo Díaz, quien además es presidente de la Dominican Summer League.

Será suplente

MLB tiene un departamento de árbitros (Umpiring Department), que es el que notifica la decisión y una de las primeras formas de llegar es como la de sustituto ("call up"") de un árbitro que se enferme o no pueda laborar en un partido o serie de juegos.

Desde 2017, Dominicana ya contaba con Ramón de Jesús Ferrer, el primer umpire quisqueyano en el Big Show, con lo que Neón queda a las puertas de ser el segundo en hacer historia.

Rápido ascenso

Félix Neón era un joven inquieto que frecuentaba mucho el play de Barahona, donde aprendió las reglas del juego.

En 2018, Neón concluyó con notas sobresalientes, el curso de la Academia Dominicana de Árbitros de Béisbol (ADAB), lo que le permitió dos años más tarde ser de los egresados más aventajados del Major League Baseball Umpire Camp.

Ya en 2020, justo antes de la pandemia, Neón se destacó en el "Minor League Baseball Umpire Training Academy", en donde luego de recibir un curso avanzado, empezó su carrera como árbitro de Clase A en 2021.

"Ese muchacho apareció de repente como un joya. Manejaba el inglés, con formación de hogar, gran habilidad para estudiar, preguntar y aprender toda la mecánica del arbitraje" dijo Eliú Reyes veterano anotador de Lidom que conoce a Neón.

Su ascenso meteórico lo llevó a ser árbitro en el Spring Training de 2022 y en 2024 fue umpire principal en el Juego de Estrellas del Futuro de la MLB.

Ahora con apenas 30 años, Neón tiene el chance de empezar en este 2026, un larga y fructífera carrera arbitral.